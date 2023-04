Enrico Papi, il dimagrimento è impressionante: mai visto così

Enrico Papi è un conduttore amatissimo dagli italiani, il pubblico lo ammira e lo segue in qualsiasi programma egli conduca. Molto lo seguono anche sui social dove nelle ultime ore ha condiviso alcune foto c he hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Enrico Papi è un conduttore televisivo e autore televisivo italiano molto amato da tutto il pubblico. Il suo approccio alla televisione è quello di comunicare il più possibile con lo spettatore, di far sorridere chi dall’altra parte dello schermo lo osserva, è il suo lavoro e lo sa fare benissimo.

Il conduttore ha origini romane, dove tutt’ora vive con la moglie Raffaella Schifino con la quale è sposato dal 1988. La coppia ha due figli, Rebecca Papi e Iacopo Papi. La famiglia vive a Roma dove conduce una vita serena e piena di amore. Tutti loro amano viaggiare e lo fanno molto spesso, si trasferiscono durante le vacanze di Natale o estive nella villa in California.

Gli esordi della carriera di Enrico Papi risalgono alla fine degli anni ’80, quando inizia a lavorare con la Rai e successivamente diventa un volto di casa Mediaset, in pochissimo tempo noto e amato con i programmi di Italia 1.

Enrico ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Da 2015 è approdato anche su Sky Italia, per poi tornare a Mediaset all’inizio degli anni duemilaventi. Dalla primavera 2022, poi, sempre su Canale 5 ha condotto la terza edizione di Big Show, lavorando con i colleghi e amici di Cristina D’Avena e Zeudi Di Palma.

La foto postata da Enrico Papi

Enrico Papi è molto attivo sui social, dove posta spesso foto della sua famiglia, della sua quotidianità. Carica con piacere anche storie su Instagram, parlando con i suoi fan e seguaci.

Uno degli ultimi post del conduttore riguarda lui stesso: sono una serie di foto che ha caricato, in queste appare lui e tutti i seguaci hanno notato un dettaglio evidente.

Enrico Papi: il dimagrimento

L’ultimo post che Enrico Papi ha condiviso su Instagram lo raffigura a petto nudo, mentre sembra seduto sul pavimento ed è al suo computer portatile. Una cosa molto evidente che tutti i fan hanno subito notato, è il suo cambiamento.

Enrico appare molto dimagrito, si percepisce immediatamente il cambiamento e appare in forma, come probabilmente poche volte visto prima. Sembra stare molto bene, dunque nessuno si è preoccupato della sua salute, al contrario, appare particolarmente sereno e la tazza che negli scatti ha con lui lo conferma, c’è sopra la scritta ‘Happy‘.