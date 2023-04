Chiara Ferragni, spunta la strana cosa dal costume: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate a livello nazionale e mondiale, ha un numero elevatissimo di seguaci su Instagram . Lei e il marito Fedez sono ogni giorno sui tabloid italiani, questa volta però riguarda solo lei: il suo ultimo post in costume.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale – lei stessa si è definita così – modella e stilista italiana ma in origine è diventata famosa come blogger di moda. Oggi lei e il marito, il cantante Fedez, sono ogni giorno sui tabloid internazionali, questo per via di moltissime ragioni, in particolare, recentemente, da dopo il Festival di Sanremo.

La Ferragni è sposata con Fedez, un noto cantante italiano con il quale ha due figli, Leo e Vittoria. La famiglia vive a Milano e sono molto seguiti al punto di aver fatto una docu-serie per loro, i Ferragnez, su Amazon Prime Video.

Chiara ha avviato la sua carriera con il suo sito blog di moda, chiamato The Blonde Salad, dall’ora si è affermata nel mondo della moda velocemente. Nel 2010 ha realizzato la sua prima linea di scarpe da donna. E’ arrivata in pochissimo tempo ad una grandissima notorietà, raggiungendo subito un numero altissimo di seguaci su Instagram.

L’influencer è stata da pochissimo, per la prima volta, degli schermi televisivi italiani, molto apprezzata e amata sul palco dell’Ariston, conducendo uno degli show televisivi più noti e attesi dagli italiani.

Il video postato da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condotto affianco ad Amadeus e Gianni Morandi la 83esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda dal 7 all’11 febbraio. L’influencer è stata molto apprezzata e il marito Fedez era seduto in prima fila ed è stato coinvolto in uno scandalo che ha portato la critica a parlarne per molte settimane.

Dopo diverse settimane, dopo molte voci sulla coppia, che hanno messo in discussione persino il loro matrimonio, i due hanno raccontato tutto, Fedez in particolare. Oggi sembra andare tutto per il meglio e entrambi sono tornati a condividere contenuti su Instagram come è loro solito fare. L’ultimo post di Chiara è un video, che ha lasciato in molti a bocca aperta.

Chiara e il costume: spunta qualcosa

Chiara Ferragni è proprietaria del marchio di abbigliamento e accessori che porta il suo nome, ne va molto fiera e il suo brand raggiunge numeri e vendite sempre molto elevati. Con l’arrivo della primavera, l’influencer non vede l’ora di mostrare a tutti la sua nuova collezione, bikini inclusi. Ha condiviso poche ore fa un video in cui ne indossa e mostra uno di questi.

Chiara appare in ottima forma e il costume è molto bello, tutto perfetto se non fosse che mentre si gira di spalle e cambia posa, qualcosa esce dal costume, dal pezzo di sotto: si tratta dell’etichetta. Appena la Ferragni se ne accorge, sorride e si dirige verso il suo telefono per stoppare la registrazione.