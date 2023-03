Lavatrice, se non gira più risparmia i soldi del tecnico: ecco la soluzione

Come riparare autonomamente la lavastoviglie quando il cestello smette di girare, risparmiando i soldi per la riparazione.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che permettono di risparmiare molto tempo, da poter poi dedicare alla famiglia o ad altre attività. Questo l’ha resa indispensabile all’interno delle case delle persone di tutto il mondo.

Infatti, anche dove gli appartamenti sono piccoli e non c’è spazio per l’elettrodomestico in molti ricorrono poi alle lavanderie automatiche dove inserendo un gettone è possibile effettuare il proprio bucato. Sono quelle che spesso si vedono nei film americani, ma che stanno iniziando a diffondersi anche in Italia.

I vantaggi che porta possedere una lavatrice non riguardano solo il tempo ma anche la qualità dei lavaggi. Infatti, il bucato oltre che lavato viene anche igienizzato durante i lavaggi e, inoltre, sarebbe difficile raggiungere quelle temperature dell’acqua con il classico lavaggio a mano. Inoltre, la lavatrice resta il mezzo più ecologico per lavare i panni, perché consuma meno acqua, meno detersivo e meno corrente, rispetto a quella che servirebbe per riscaldare l’acqua dalla caldaia.

Ecco perché è una vera tragedia quando improvvisamente la lavatrice smette di funzionare, magari nel bel mezzo di un lavaggio. Il disagio aumenta esponenzialmente se i componenti della famiglia sono numerosi e la cesta dei panni sporchi continua a riempirsi.

Come riparare la lavatrice autonomamente

Nonostante il meccanismo che fa funzionare la lavatrice è abbastanza complesso, tra componenti elettroniche e parti meccaniche, alcuni problemi sono abbastanza semplici da risolvere ed è possibile improvvisarsi tecnici per eliminare il disagio. Prima di andare in crisi, è bene fare alcuni semplici controlli.

Capita spesso, infatti, che si pensi ad un guasto dell’elettrodomestico ed invece si è solo staccata la spina dalla presa di corrente. Durante il suo funzionamento, infatti, la lavatrice si muove, soprattutto durante la fase di centrifuga, questo movimento col tempo può far staccare o danneggiare il cavo di alimentazione. Inoltre, se si vuole prolungare al massimo la vita del proprio elettrodomestico è bene svuotare le tasche di felpe e pantaloni prima di far partire il lavaggio.

Un altro problema potrebbe provenire dal tubo di scarico, quello in cui finisce l’acqua sporca durante ogni lavaggio. Questo può capitare, soprattutto, quando si fanno molti lavaggi a basse temperature, perché l’acqua calda passando nel tubo elimina buona parte delle incrostazioni causate da sporco e sapone. Per evitare questo problema è sufficiente effettuare periodicamente un lavaggio al massimo della temperatura, che oltre a ripulire i tubi aiuta a liberare e disinfettare il cestello.