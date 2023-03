Disastro banche, chiudono gli sportelli bancomat: i soldi non potremo più ritirarli

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi e fondamentali cambiamenti, a livello di tutto il mondo della tecnologia.

È stato proprio questo progresso che ha favorito, tra le altre cose, il graduale passaggio dal pagamento in contanti a quello per mezzo di sistemi elettronici, favorito in particolare dall’uso delle carte di credito e carte di debito eventualmente associate a un conto corrente. Questo ha favorito anche l’enorme successo degli e-commerce, portali in cui ormai al giorno d’oggi siamo in grado di acquistare qualsiasi cosa, riuscendo perfino a fare la spesa quotidiana che prevede tantissimi generi alimentari, oltre che prodotti elettronici di vario tipo.

La cosa si è ulteriormente accentuata con l’introduzione del chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, i quali consentono di essere associati direttamente con la propria carta di credito o di debito, e permettono quindi di pagare in maniera facile e veloce, oltre che sicura. Questi chip infatti permettono di non strisciare la carta all’interno del POS come si faceva classicamente, e ciò permette di migliorare ulteriormente al sicurezza del cliente finale.

Purtroppo per molte persone arrivano brutte notizie a tal proposito: dall’anno scorso, infatti, stiamo assistendo a un trend in Italia che sta portando alla progressiva chiusura delle filiali bancarie, e degli sportelli Bancomat annessi.

Se questo non rappresenta un significativo problema per i più giovani, che ormai sono abituati da anni e anni di pagamenti elettronici, lo è sicuramente invece per le persone più anziane, che da sempre sono abituate all’utilizzo dei contanti, per pagare presso gli esercizi commerciali a loro vicini e per fare la loro spesa quotidiana.

La situazione in Italia

Con questa progressiva chiusura degli sportelli Bancomat che si sta diffondendo praticamente a macchia d’olio su tutto il territorio italiano, gli anziani si troveranno dunque a dover percorrere decine e decine di kilometri (in macchina, probabilmente) per arrivare alla filiale bancaria più vicina, ed effettuare così il loro prelievo di contanti.

Questo rappresenta chiaramente una perdita sia in termini economici, che di tempo: se fino a qualche anno fa esistevano sportelli Bancomat per ogni paese, anche il più piccolo di provincia, ad oggi purtroppo non esiste più questa garanzia.

Tutto si sta progressivamente spostando sul digitale, ad esempio con l’adozione dei sistemi di home banking sul proprio smartphone, cosa a cui gli anziani sono poco avvezzi. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane o mesi, per vedere come evolverà ulteriormente la situazione degli sportelli Bancomat in Italia.