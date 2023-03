Canone Rai, hai un parente con la 104? Chiedi l’esenzione | Ti basta fare così

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle smart TV, ovvero le televisioni dotate di una connessione a internet, che permettono di usufruire delle principali piattaforme di streaming che conosciamo al giorno d’oggi, tra cui ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel Plus e chi ne ha più ne metta.

Come molti di voi probabilmente già sapranno, per qualsiasi televisione o apparecchio in grado di ricevere il segnale, è previsto il pagamento del canone Rai a cadenza annuale. Questo canone viene solitamente incluso all’interno delle bollette mensili dell’energia, andando conseguentemente a sommarsi alle voci dei consumi dell’energia elettrica e del gas metano.

Questo provvedimento è stato portato dal governo di Renzi, nell’ormai lontano 2015, per mezzo dell’introduzione della Legge di Stabilità, in modo tale da evitare il più possibile che i cittadini italiani evadessero da questa spesa annuale fissa.

Fortunatamente non tutto è definitivo, dal momento che sono previste alcune esenzioni, nel caso in cui siano rispettati determinati requisiti. È possibile infatti ricevere l’esenzione dal pagamento del canone annuale Rai nel caso in cui si sia titolari della Legge 104, a patto però che vengano determinate specifiche condizioni.

Innanzitutto è necessario che, nel caso si sia titolari della Legge 104, si abbia necessariamente la propria residenza all’interno di una RSA, o casa di riposo che dir si voglia. Se infatti fino al 1973 era concessa l’esenzione del pagamento del canone anche per tutti quelli che erano gli invalidi civili, al giorno d’oggi questa esenzione di pagamento è limitato ai titolari della Legge 104.

Le esenzioni nel dettaglio

Nel caso quindi in cui sia abbia effettivamente diritto a questa particolare forma di esenzione, la procedura da eseguire è piuttosto semplice e alla portata di tutti: sarà infatti necessario presentare una domanda di esenzione direttamente all’Agenzia delle Entrate, per mezzo di una dichiarazione sostitutiva, in base al D.P.R. numero 455/2000.

Oltre a questo bisogna inoltre specificare, nel caso in cui si voglia usufruire dell’esenzione, di non essere effettivamente in possesso di una televisione, o eventualmente di un dispositivo che sia comunque in grado di ricevere il segnale televisivo.

Non è però finita qui: l’esenzione dal pagamento del canone Rai annuale è infatti prevista anche per chi ha più di 75 anni di età, a patto però che abbia un reddito annuo superiore agli 8000 euro, senza nessun convivente previsto che sia dotato di un proprio reddito in questo caso. A questi, si aggiungono infine anche i militari stranieri nonché i diplomatici, per cui è prevista l’esenzione.