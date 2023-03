Test visivo, solo i cervelli con il QI più elevato riescono a trovarle tutte: una è solo per teste super

Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con un’illusione ottica davvero curiosa, che ci vedeva alle prese con l’immagine di quello che è a tutti gli effetti un Tyrannosaurus Rex, di cui però è difficile riuscire a scovare con precisione e sicurezza la prospettiva di visione.

Al giorno d’oggi le illusioni ottiche sono infatti molto diffuse nel web, e permettono di intrattenere in maniera molto divertente gli utenti che cercano in ogni modo di decifrarle, riuscendo a scovare anche i più remoti dettagli che celano alle loro spalle.

Oggi invece andremo a proporvi un vero e proprio test visivo, in cui solo i cervelli dotati di un certo livello di quoziente intellettivo riescono a scovare determinati dettagli molto curiosi e interessanti: scopriamo insieme di cosa si tratta. Nella fattispecie, in questo nuovo test visivo viene rappresentata un’immagine in chiaro scuro, che ritrae (scendendo nei particolari), un elefante, seguito da un piccolo elefantino, all’interno di un’ambientazione colma di vegetazione, verosimilmente in corrispondenza dell’orario in cui il sole tramonta.

La raffigurazione però non è unica, ma duplice: sebbene ad una prima occhiata sembrino apparentemente identiche, queste due immagini non lo sono, e presentano alcuni piccoli dettagli che fanno la differenza tra di loro. In particolare all’utente è richiesto di individuare le 4 differenze che sono presenti all’interno di queste due immagini, e non è un compito di certo semplice.

Il fine ultimo alla base di questa sfida è infatti quello di cercare di trovare tutti e 4 i dettagli che fanno la differenza all’interno di queste due raffigurazioni degli elefanti, nel giro di massimo 20 secondi. In particolare l’ultimo dettaglio è probabilmente quello più difficile e complicato da scovare, e non sarà semplice per migliaia e migliaia di utenti, che probabilmente faticheranno ad arrivare alla soluzione di questo curioso enigma.

Consigli utili e soluzione

Non appena vi sentirete pronti, dunque, sarà possibile iniziare questa prova, dando come tempo massimo i 20 secondi sopracitati. Il nostro consiglio è quindi quello di osservare con precisione ogni minimo dettaglio che si cela dietro queste due immagini, perché le differenze potrebbero essere davvero minime e millimetriche.

Nel caso in cui risusciate a scovare tutte e 4 le differenze presenti all’interno delle due rispettivi immagini (molto simili ma non uguali), potrete a tutti gli effetti ritenervi i vincitori di questa sfida.

Eccoci arrivati alla soluzione: le prime tre differenze sono senz’ombra di dubbio le più semplici, dal momento che si trovano rispettivamente tra la coda dell’elefante più grande e il cielo. La quarta è, come dicevamo prima, quella più difficile, presente sull’albero posizionato sull’estrema destra del riquadro.