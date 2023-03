Paolo Conticini, il dramma improvviso: se n’è andato

Paolo Conticini è un volto noto dello spettacolo italiano. L’attore ha moltissimi seguaci sui social, dove poche ore fa ha condiviso una tristissima notizia: il lutto che ha devastato il mondo dello spettacolo nostrano.

Paolo Conticini è un attore, conduttore italiano ed ex modello. E’ nato in Toscana, in particolare a Pisa nel ’69. E’ uno degli attori più amati e acclamati dal pubblico italiano, tutto questo si rispecchia sia sugli schermi televisivi che sui social, dove è molto seguito.

La sua carriera inizia quando diviene modello e conosce l’attore italiano Christian De Sica, simbolo dei film Cinepanettoni. In quel momento Paolo aveva solo 23 anni e una carriera brillante davanti, grazie all’attore infatti, inizia a lavorare anche dietro ai riflettori e agli schermi televisivi come attore.

Paolo conosce diversi personaggi noti, con i quali ha lavorato, esempio ne sono Sabrina Ferilli e la Pivetti, con le quali tutt’ora lavora e ha stretto un forte legame d’amicizia. L’attore partecipa spesso a programmi di successo e molto seguiti come Tale e quale show, lo Zecchino D’Oro, Cash or Trash-Chi offre di più?, Lasciatemi cantare e molti altri.

Una delle sue partecipazioni, per la quale è ricordato, è nella serie italiana Provaci ancora Prof, nella quale recita come commissario per ben sette stagioni, dal 2005 al 2017. L’anno successivo si sposa poi con l’ex modella Giada Parra.

Il triste post di Paolo Conticini

Paolo Conticini è molto attivo sui social, in particolare gli piace tenersi in contatto con i suoi fan su Instagram. Sul social è seguito da molti utenti che commentano quotidianamente i suoi post e le sue storie che ogni giorno pubblica con loro, mostrando a tutti la sua routine e le cose a cui tiene maggiormente.

I suoi post sono quasi sempre sereni e positivi, purtroppo però l’ultimo post è tristissimo e riguarda una tristissima perdita avvenuta pochi giorni fa che ha lasciato l’Italia senza parole.

Paolo Conticini: l’addio al collega

Paolo Conticini ha condiviso con i suoi seguaci una tristissima notizia che ha lasciato un’enorme vuote nel mondo dello spettacolo italiano e per il pubblico del Paese. Si tratta della morte del grande Ivano Marescotti, deceduto il 26 marzo 2023. L’uomo, classe ’46, era un’attore, drammaturgo e regista teatrale molto ammirato da tutti per il suo talento.

Paolo ha pubblicato una foto del collega e ha scritto: “Ciao Ivano…”, nei commenti tutti i suoi seguaci si sono uniti a lui nel doloroso saluto a Marescotti.