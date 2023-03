Milly Carlucci, il lutto improvviso: una vera tragedia | La sua vita spezzata

Milly Carlucci è un volto noto dello spettacolo italiano, la donna è molto amata dal pubblico che segue le trasmissioni che conduce. Questa volta ha condiviso con tutti un messaggio e il lutto che ha rattristato il suo pubblico, trovando molti d’accordo con le sue parole.

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate dagli italiani, il pubblico apprezza moltissimo la sua dolcezza, i suoi modi di fare mentre conduce e la sua apertura e familiarità con gli spettatori. Nelle ultime ore ha infatti condiviso con tutti i suoi seguaci un pensiero e un messaggio importante: riguarda una perdita.

Il nome all’anagrafe della conduttrice è Camilla Patrizia Carlucci, nata nel 1954, ha una carriera brillante alle spalle e tutt’ora, fino ad oggi è nota per essere sotto i riflettori dal ’90. La sua carriera inizia precisamente nel 1996, quando presenta il programma Scommettiamo che… e dal quel momento diventa una conduttrice molto ammirata e amata da tutti.

La carriera di Milly che inizia come attrice, si trasforma poi in conduttrice, ciò che ha dato modo di farsi conoscere per la donna che è: ambiziosa, determinata, sincera e molto dolce. La Carlucci oggi è sposata con Angelo Donati dal 1985 e con lui ha due figli: Angelica e Patrick.

Uno dei programmi televisivi di maggiore successo, per il quale la donna sarà sempre ricordata come il volto e il simbolo, è Ballando con le Stelle, programma che inizia a condurre nel 2005. Grazie al successo avuto dalla conduzione quell’anno, ha ricoperto lo stesso ruolo fino al 2023, per ben 17 edizioni.

Il video caricato da Milly Carlucci

Milly Carlucci ha moltissimi fan, spettatori leali che la seguono in ogni momento, appoggiandola sempre. Gli stessi fan la seguono anche sui social, su Instagram in particolare, dove ha un numero molto elevato di seguaci. Lì la conduttrice condivide moltissimi contenuti, mostra a tutti i suoi hobby, i suoi progetti lavorativi e la sua routine.

Milly è una donna molto determinata, dunque ha idee molto forti e anche quelle ama condividerle con i suoi fan, ricevendo sempre un feedback da parte loro, che spessissimo la pensano come lei. Nelle ultime ore ha condiviso un video molto triste.

Le tristi parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha condiviso con i suoi seguaci un video, parlando del suo amico e giornalista Gianni Minà, deceduto il 27 marzo 2023. La conduttrice ha spiegato di essere molto vicina alla famiglia che l’amico ha lasciato, alla moglie e alle figlie.

La Carlucci ha poi detto: “Gianni mi ha insegnato molte cose, quello che lui ha insegnato a me ma a tutti quanti, è il suo modo di fare giornalismo, di attacco, di passione. Lui prendeva la sua borsa e ne partiva, andava a New York per andare a convincere una persona che cinque settimane dopo avrebbe invitato nel suo programma. […] La sua scomparsa lascia un vuoto enorme”.