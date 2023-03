Strage Intesa San Paolo, bancomat fuori uso per chiusura filiali: non potremo più ritirare

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo assistito senz’ombra di dubbio a un progresso tecnologico piuttosto spinto.

È stato l’avvento di internet in particolare a determinare grandi cambiamenti a livello di tutto il mondo, dal modo ad esempio in cui fruiamo dei contenuti audiovisivi (il progressivo passaggio dai sistemi di videonoleggio alle attuali piattaforme di streaming come Netflix, per esempio).

A questo si è poi aggiunta la graduale ma continua transizione verso i sistemi di pagamento elettronici mediante l’utilizzo di carte di credito o carte di debito, che permettono di effettuare acquisti in maniera rapida e immediata. Questa transizione è stata ulteriormente incentivata dall’introduzione dei chip NFC all’interno di gran parte degli ultimi modelli di smartphone di nuova generazione, il quale permette di associare in maniera diretta la carta di credito con il proprio smartphone, riuscendo così a pagare in maniera ancor più veloce.

Se fino a qualche anno fa quindi la maggioranza dei pagamenti era rappresentata dal pagamento in contanti, purtroppo arrivano brutte notizie per chi, ancor oggi, fa uso di questo sistema di pagamento. Nel corso degli ultimi anni (dall’anno scorso circa, per intenderci) abbiamo assistito alla chiusura progressiva degli sportelli Bancomat in tutta Italia, con una maggioranza delle chiusure tristemente riservata al meridione.

Se infatti fino a qualche anno fa era disponibile almeno uno sportello Bancomat per ogni paese, al giorno d’oggi purtroppo questa garanzia non c’è più. La fascia di popolazione che ha senz’ombra di dubbio risentito maggiormente di questo drastico cambiamento sono gli anziani, che fanno uso prevalentemente di contanti nel corso della loro vita quotidiana. Con la progressiva chiusura degli sportelli bancomat nella maggior parte dei paesi di provincia, dunque, sono tantissimi gli anziani costretti a spostarsi in macchina, per fare decine e decine di kilometri e trovare dunque lo sportello Bancomat più vicino.

La banca più colpita

Tra le banche sicuramente più interessate da questo triste trend rientra Intesa San Paolo, che ha recentemente annunciato la chiusura della sua filiale a Canove, frazione in provincia di Vicenza. In questo caso lo sportello bancomat più vicino per tutti i cittadini della frazione di Canove si troverà rispettivamente ad Asiago, più precisamente presso Piazza Carli.

La notizia ovviamente provocato il malumore generale tra la popolazione, soprattutto tra i commercianti, che ora dovranno spostarsi per effettuare operazioni semplici come il prelievo di denaro contante.

Non ci resta dunque che attendere il corso dei prossimi mesi, confidando che la situazione migliori progressivamente in futuro.