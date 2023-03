Mara Venier, il ricordo drammatico: la morte dolorosa

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, è nota con il soprannome di ‘Zia Mara’. Il suo programma è seguito da milioni di spettatori, durante l’ultima puntata ha voluto ricordare con tutti un triste ricordo.

Mara Venier è il nome con il quale è nota Mara Provoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana. Tutti gli spettatori italiani la amano e la seguono per la sua energia, empatia ed energia. I suoi modi di fare familiari hanno condotto tutto il mondo dello spettacolo e il pubblico a chiamarla con il soprannome ‘Zia Mara’.

La conduttrice oggi ha 72 anni e li porta benissimo, ha una determinazione notevole, per questo ancora appare sotto ai riflettori, senza stancarsene mai. La sua energia non è mai cessata e la trasmette anche dall’altra parte dello schermo. Mara è capace di mostrare e trasmettere la sua allegria e positività a tutto il pubblico.

La Venier è nata a Venezia, città che ama ma che ha lasciato quando era molto giovane e ora per la sua carriera vive a Roma. I suoi esordi arrivano nel 1980, quando inizia a lavorare come conduttrice, raggiunge la massima notorietà nel 1990 quando inizia a condurre il suo programma Domenica In.

La conduttrice ama condividere tutto con il suo pubblico e i suoi fan, infatti è molto seguita sui sugli schermi che sui social e condivide moltissimi contenuti, avendo in cambio sempre un feedback dai suoi seguaci.

Il ricordo di Mara Venier

Mara Venier condivide ogni giorno contenuti sul suo profilo social, condividendo argomenti di ogni tipo, dai suoi hobby alla sua routine, dando molto spazio anche alle persone a cui tiene e ai suoi cari, come Nicola, il marito e i suoi figli.

Mara conduce da ormai quattordici stagioni il suo programma Domenica In, dove parla di attualità e ospita durante ogni puntata personaggi noti dello spettacolo italiano. Durante l’ultima puntata dello show ha voluto ricordare un collega e amico.

Mara Venier: “il mio amico”

Mara Venier durante la sua ultima puntata di Domenica In ha voluto ricordare un suo carissimo amico, si tratta di Paolo Limiti, un paroliere deceduto nel 2017. La conduttrice in studio ha ascoltato con il pubblico una canzone che cantava con l’uomo, condividendo uno spezzone della puntata sul suo profilo Instagram.

Mara ha scritto sul social: “Oggi ho voluto ricordare il mio amico Paolo Limiti”, con un’immensa emozione ha riaffiorato con gli spettatori un momento importante per lei, durante il quale Limiti era ancora al suo fianco.