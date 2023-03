Internet, ecco perché non va veloce: con questi trucchi vai come un missile

Alcuni trucchi semplici e veloci per aumentare la velocità di navigazione della connessione ad internet.

Su una popolazione residente di circa 59 milioni di persone, a gennaio 2022, si contano circa 50 milioni di utenti connessi in rete, che corrispondono a circa l’84,3% della popolazione. In aumento di circa 1,7% rispetto all’anno precedente.

Di questi circa 42,2 milioni possiede almeno un social media, che corrispondono al 71,6 per cento della popolazione, anche questa in aumento rispetto all’anno precedente di circa il 5,4%. Questi i dati che restituisce il digital report del 2022.

Dati confermati anche dall’Istat nel rapporto SDGs 2022, (Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU), secondo il quale sono circa 80,2% gli italiani connessi. Un tasso di penetrazione che, seppur importante, resta sotto la media europea stimata intorno all’87%

In ogni caso, entrambe le rilevazioni, ci restituiscono una fotografia del Paese che ci mostra come gli italiani siano costantemente connessi alla rete. Che sia per svago o per lavoro, la popolazione non può più fare a meno di navigare in rete.

Come rendere più veloce la connessione ad internet

In questo contesto è molto importante navigare senza interruzioni e ad una buona velocità sia da connessioni mobili che da linea telefonica fissa. Anche se le connessioni sono diventate sempre più stabili, può capitare che la connessione venga meno o diventi instabile creando non pochi disguidi agli utenti. Vediamo insieme come risolvere i problemi più comuni.

Se la connessione internet è rallentata prima di tutto possiamo misurarne la stabilità. In rete ci sono diversi strumenti che permettono di valutare la qualità, espressa dal ping, e la velocità di navigazione, suddivisa tra velocità di download e velocità di upload. Se il test non è soddisfacente, è bene verificare la copertura del proprio operatore telefonico perché potrebbe dipendere proprio da quello. Sempre meglio scegliere un operatore che garantisca una copertura maggiore.

Questo se il problema di connessione è costante, se invece si tratta di un problema momentaneo possiamo agire in due modi. Se siamo connessi in Wi-fi, è possibile cambiare i DSN, cioè il meccanismo che traduce le pagine web in indirizzi Ip. Esistono in rete una lista di DSN più efficaci proposti da diverse società come Google. Un server DSN può essere immesso su un singolo computer oppure impostato direttamente sul modem o router Wifi. Certe volte i rallentamenti non dipendono dalla connessione ma dai browser usati per la navigazione, per questo è consigliabile provarne diversi per capire se il problema dipende da questi.