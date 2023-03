Pellet, prezzo crollato vorticosamente: diventa un regalo

Crolla vertiginosamente il prezzo del pellet grazie all’intervento del Governo. Ecco come e dove acquistarlo.

Negli ultimi anni il pellet si è molto diffuso come combustibile per il riscaldamento, questo materiale infatti risulta particolarmente competitivo sotto il profilo del prezzo e per questo permette di risparmiare sulle bollette. Un aspetto non secondario, se si considerano i continui aumenti delle materie prime degli ultimi anni.

Il pellet può essere considerato un combustibile completamente naturale, prodotto riutilizzando gli scarti del legno non trattato. In pratica il legno viene prima ridotto e in segatura, poi viene fatto essiccare e successivamente pressato e ridotto in piccoli cilindri. La compressione avviene in maniera meccanica da una pressa in grado di raggiungere temperature molto elevate. Il lato positivo è che il composto ricavato, appunto il pellet, non contiene altri agenti chimici.

L’utilizzo di una stufa a pellet strizza l’occhio anche all’ambiente, in termini di emissioni l’utilizzo di biomassa comporta un rilascio di CO2 nell’ambiente 5-6 volte più bassa in confronto al gas o al gasolio. Scegliere le biomasse come combustibili andrebbe tenuto in considerazione perché presenta altri aspetti positivi.

L’utilizzo di questi combustibili, per esempio, aiuterebbe a valorizzare le risorse energetiche locali. Servirebbe quindi un’analisi ambientale specifica, in grado di valutare, in modo integrato, le caratteristiche e le diverse esigenze, anche in termini di consumo energetico.

Come risparmiare sul pellet

Fortunatamente le buone notizie arrivano anche in termini di prezzo del pellet che risulta in forte discesa nell’ultimo periodo. Nonostante la fine del periodo invernale e l’arrivo del primo caldo, potrebbe essere molto conveniente fare una scorta di pellet fuori stagione a bassissimo costo.

Da gennaio 2023 si calcola un calo del prezzo del pellet di circa il 17%, cioè se si calcola che per ogni sacchetto di pellet del peso di circa 15kg il prezzo è arrivato a 9,21 euro, si risparmia circa 1,7 euro a sacchetto. La riduzione del prezzo è dovuto soprattutto alla scelta del Governo di abbassare l’Iva dal 22% al 10%, ma comunque il prezzo è continuato a scendere autonomamente anche per l’arrivo della stagione estiva.

Matteo Favero, responsabile Area Biocombustibili e Certificazioni di qualità di Aiel, ha detto, citato da Rinnovabili.it, che “l’abbassamento dell’aliquota Iva ha effettivamente impattato in modo positivo sulle dinamiche di prezzo al consumo fin da gennaio 2023 contribuendo a ridurne i prezzi, soprattutto per quanto riguarda il pellet già disponibile sul mercato italiano, o distribuito attraverso filiere caratterizzate da tempi di consegna al consumatore finale relativamente rapidi”