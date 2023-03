Antonella Clerici, il lutto che non passa mai: “oggi come ieri”

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dagli spettatori italiani, ama aggiornare costantemente i suoi fan sulla sua vita privata. Ha condiviso su Instagram solo poche ore fa un tristissimo post.

Antonella Clerici è una conduttrice molto nota nel panorama dello spettacolo italiano, i suoi seguaci appartengono a diversi target. E’ molto seguita sui social e adora condividere con i fan i dettagli della sua vita privata e lavorativa.

La Clerici è nata nel ’63 a Legnano, la sua carriera è iniziata in Rai durante gli anni ’80, trasferitasi dopo poco in Mediaset. I suoi esordi sono stati principalmente programmi sportivi, successivamente, nel 2018 ha raggiunto il culmine del suo successo e della sua notorietà presentando La prova del cuoco, in onda sempre in casa Rai. Subito dopo il successo con il programma di cucina ha condotto il Festival di Sanremo, Ti lascio una canzone, The Voice e Lo zecchino d’oro.

Il primo approccio della Clerici, nel mondo televisivo è avvenuto nel ’85 quando ha preso parte al programma Teleporter come annunciatrice televisiva. Antonella si è sposata con Pino Motta, successivamente con Sergio Cossa, ha avuto poi una figlia con Eddy Martens e oggi è felicemente in una relazione con Vittorio Garrone.

La conduttrice ama condividere tutto con i fan, dai suoi impegni lavorativi ai dettagli sulla sua vita privata.

Il triste post di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una donna molto determinata e allo stesso tempo dolce, per questo attrae moltissimi spettatori, anche i più giovani che col tempo sono divenuti suoi fan e seguaci su Instagram.

La Clerici ha un rapporto molto bello con tanti volti noti del mondo dello spettacolo nostrano, che si tratti dei colleghi della televisione o di coloro che invita alla partecipazione dei suoi programmi, condividendo tutto sul social. Il suo ultimo post però è molto triste, si tratta di un collega ed è un doloroso ricordo.

Antonella Clerici: “sempre in quell’abbraccio”

Antonella Clerici ha condiviso solo poche ore fa una foto in cui appare lei abbracciata con il collega Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori italiani più amati di sempre. L’uomo è deceduto cinque anni fa, lasciando un vuoto per tutto il pubblico italiano e per i suoi colleghi.

Antonella ha accompagnato la foto postata, che cattura un attimo bellissimo, con un saluto all’amico Fabrizio Frizzi. La conduttrice, con affetto e la tristezza nel cuore ha scritto: “Oggi come ieri per sempre in quell’abbraccio….sono già passati 5 anni”.