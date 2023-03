Contatori, con questa manomissione le bollette arrivano a 0€: lo fanno in tantissimi

Purtroppo dobbiamo ammetterlo, nel corso dell’ultimo periodo a livello europeo la situazione non è di certo tra le più floride, sia da un punto di vista squisitamente economico che soprattutto energetico.

Questi fatti risalgono circa a un anno fa, quando la guerra in Ucraina segnò il drammatico inizio di una situazione molto grave che tutt’oggi ci portiamo ancora addietro, con tutte le conseguenze che ne sono derivate a livello del territorio europeo.

Il conflitto ucraino ha infatti portato un vertiginoso costo dell’energia, sia nella sua forma elettrica che sottoforma di gas metano, costringendo come la più ovvia delle conseguenze le principali aziende fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di conseguenza il costo delle relative bollette dell’energia, causando non poco malessere a livello di tutta la popolazione europea. A questo si è poi unito un rialzo anche a livello del settore alimentare, con l’aumento senza criterio della stragrande maggioranza di prodotti alimentari di base.

Il governo italiano, così come quello di tante altre nazioni europee annesse, è fortunatamente intervenuto in maniera celere e preparata, emanando diversi decreti come per esempio il decreto Aiuti-Bis o il decreto Aiuti-Ter, volti proprio a fronteggiare questa gravosa situazione, nel tentativo di risolverla nel minor tempo possibile.

Tra i provvedimenti principali presi in essere citiamo in particolare tutte la agevolazioni per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così come il bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Il trucco dei furbetti

Ciò però non è bastato per numerosi cittadini italiani, che faticano lo stesso ad arrivare alla fine del mese, dovendo sostenere il peso così gravoso delle bollette dell’energia da pagare. Purtroppo alcuni furbetti e malintenzionati hanno approfittato di questa drammatica situazione per scovare degli stratagemmi, in maniera tale da manomettere le bollette e pagare molto di meno rispetto a prima: scopriamo quali sono i metodi da essi adottati.

Si tratta di metodiche che, vogliamo ribadire con fermezza, sono assolutamente illegali e vi invitiamo caldamente a non replicare. Alcuni furbetti dell’energia (se così vogliamo definirli) all’altezza dei comuni di Nocera e Pagani, infatti, avrebbero manomesso i contatori dell’energia, andando nello specifico ad alterare i circuiti elettrici che permettono loro di funzionare in maniera regolare, con l’installazione di radiocomandi che vanno ad eludere la normale lettura del contatore.

Ricordiamo che comportamenti simili comportano delle multe salatissime e delle sanzioni penali, e vanno dunque evitati in ogni caso.