Termosifoni, metti questo dietro i tubi e risparmi un sacco di soldi: dimezzi la bolletta

Da ormai un anno, sia l’Italia che l’Europa in generale non stanno conoscendo un periodo di certo floreale sotto diversi punti di vista. Ciò che ha scatenato il tutto è stato fondamentalmente l’inizio dei conflitti bellici in Ucraina, che si sono portati dietro diverse conseguenze e cicatrici a livello del panorama europeo.

L’evento principale che hanno portato sono indubbiamente gli aumenti a livello energetico, con il rialzo generale del costo sia dell’energia elettrica che del gas metano. L’aumento ha chiaramente obbligato le principali aziende fornitrici d’energ

ia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio di competenza italiano) ad aumentare conseguentemente il costo relativo delle bollette, creando non poco malcontento a livello dell’Europa.

In questo clima fortemente difficile, non si può dire nulla sui governi delle principali nazioni europee, che hanno reagito immediatamente alla situazione. Il governo italiano per esempio ha introdotto diversi e importanti decreti, volti in particolare a fronteggiare il caro energia e aiutare nello specifico le fasce di popolazione più bisognose.

È così che sono stati introdotti il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno portato ad agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, oltre al celebre bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti in maniera diretta dal costo delle bollette mensili dell’energia. Malgrado tutti i preziosi aiuti da parte delle autorità (sia a livello statale che regionale), ci sono ancora molte famiglie che fanno parecchio fatica ad arrivare alla fine del mese, e soprattutto sostenere il gravoso peso di queste pesanti bollette dell’energia.

È così che oggi abbiamo deciso di darvi qualche dritta in merito, così da risparmiare sui consumi dell’energia, e quindi risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno corrente. Sicuramente il riscaldamento è una delle voci che detiene i consumi maggiori, soprattutto all’interno dell’economia domestica, in modo da garantire un’adeguata temperatura in casa, soprattutto nel corso dei freddi mesi autunnali e invernali che abbiamo recentemente passato.

Accorgimenti utili

È proprio in questo contesto che il termosifone acquisisce una fondamentale importanza per il riscaldamento domestico, e comporta consumi davvero importanti, andando a considerare anche l’utilizzo della caldaia, che spesso e volentieri fa uso del gas metano come fonte di energia.

Nella fattispecie il nostro consiglio consiste nel porre la carta stagnola nella parte posteriore del termosifone. Così facendo, infatti, la carta stagnola permette di concentrare ulteriormente l’energia emessa dal termosifone, evitando in particolar modo che si disperda verso l’esterno della propria abitazione domestica, aumentando così il calore generato all’interno.

Sarà proprio questo che consentirà di risparmiare gas metano, e conseguentemente risparmiare sulle bollette mensili dell’energia.