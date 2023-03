Sabrina Ferilli, 60 anni e non sentirli: il vestito trasparente fa vedere tutto

L’attrice Sabrina Ferilli è amatissima dal pubblico italiano, apprezzata per il suo carisma e ammirata per la sua bellezza tipica meridionale. E’ molto attiva sui social e l’ultimo post che ha condiviso ha lasciato tutti senza fiato.

Sabrina Ferilli è un’attrice e conduttrice italiana, famosa in Italia e non solo, è per eccellenza il simbolo della bellezza e del fascino mediterraneo. La sua simpatia e i suoi modi di fare hanno conquistato tutto il pubblico italiano che la segue ovunque lei vada, apprezzandola sempre.

La Ferilli nasce nel ’64 a Roma, città in cui vive e che ama, lì ha studiato diplomandosi al liceo classico, appassionandosi poi al mondo dello spettacolo. Sabrina infatti inizia a studiare recitazione quando è ancora molto giovane, frequentando circoli teatrali e partecipando ad ogni tipo di Centri o iniziative di Cinematografia e recitazione.

La carriera dell’attrice nasce grazie al suo talento che viene notato mentre recita in piccoli teatrini di Roma e anche grazie alla sua bellezza naturale, impossibile da notare, oggi infatti è considerata da tutti gli italiani, e non solo, una delle attrici più belle di sempre. Nel 2000 Sabrina posa per un calendario sexy della rivista Max, proprio quel calendario è stato il più venduto di sempre.

I primi film di Sabrina sono stati Americano Rosso, Caramelle da uno sconosciuto e poi il film con il quale la Ferilli è passata alla storia, ovvero La vita è bella.

Sabrina Ferilli oggi

Sabrina Ferilli è sempre ben voluta da tutti, per tale motivo è ospite in diversi programmi televisivi, tra questi Amici di Maria De Filippi, la quale è una grandissima amica dell’attrice, Italia’s Got Talent, al Festival di Sanremo e C’è posta per te.

Solo un anno fa Sabrina era sul palcoscenico dell’Ariston, affiancando nella conduzione Amadeus, lasciando estasiati gli spettatori per la sua bellezza ed eleganza e professionalità senza paragoni.

Il vestito trasparente di Sabrina

Sabrina Ferilli è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è molto seguita da moltissimi utenti. La foto che ha postato poche ore fa ha lasciato tutti senza parole, oggi ha 58 anni ma ne dimostra la metà.

Nella foto appare in bellissima, con un vestito nero trasparente e ricamato sia nella parte superiore che inferiore, quella dei leggings, con l’intimo visibile, firmato Dolce & Gabbana. L’abito sensuale sembra fatti proprio per Sabrina che ha commentato: “Ero al mare”. Dunque sembra proprio che la Ferilli di invecchiare non ne vuole proprio sapere, è sempre più bella.