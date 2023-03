Massimo Boldi, il lutto che non riesce a passare: una morte drammatica

Massimo Boldi è uno degli attori più famosi, amato da tutti e a volte anche criticato. E’ molto attivo sui social, dove poche ore fa ha condiviso con i suoi seguaci un triste post.

Massimo Boldi è un attore, produttore cinematografico, conduttore televisivo e comico, noto anche con il suo soprannome Cipollino, attribuitogli da uno dei personaggi comici più noti e di successo che ha interpretato dai suoi esordi, ovvero Max Cipollino.

Oggi l’attore ha 78 anni e la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nella seconda metà degli anni ’90. Dai suoi esordi ha lavorato e recitato con il collega e amico, l’attore Christian De Sica, con lui ha realizzato alcuni dei maggiori successi del cinema italiano.

Massimo Boldi è conosciuto da tutti gli italiani come uno dei protagonisti principali – con lui De Sica – dei Cinepanettoni, film che fino a qualche anno fa venivano proiettati annualmente al cinema. Il genere per il quale Massimo ha sempre recitato è comico, al quale è aggiunta sensualità, per questo i Cinepanettoni erano consigliati ad un pubblico maggiorenne.

Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo fino al 2004. Oggi vive da solo ma ha la compagnia delle tre figlie Manuela, Micaela e Marta con le quali è molto legato.

Massimo Boldi e il triste post

Massimo Boldi è molto attivo sui social, ha infatti più di 340 mila seguaci sul suo profilo di Instagram, con questi ama interagire e mostrare ogni volta che gli è possibile, la sua quotidianità e soprattutto foto che lo ritraggono ad eventi particolari con i colleghi.

Uno degli ultimi post di Massimo però, è diverso rispetto agli altri, si tratta infatti di qualcosa di molto triste che l’attore ha voluto ricordare con tutti i suoi seguaci di Instagram.

Il ricordo di Massimo Boldi

Pochissime ore fa Massimo Boldi ha condiviso con tutti una foto, ricordando un uomo, un collega e amico che è purtroppo scomparso tempo fa. L’attore ha condiviso una foto di Enzo Jannacci, un conduttore nato nel ’56 molto amato da tutto il pubblico che è purtroppo scomparso anni fa, era infatti il 2013.

Jannacci ha fatto la storia della televisione italiana, quando è scomparso ha lasciato un vuoto enorme. Massimo Boldi ammirava l’uomo e ne era amico, quando è deceduto, lui come molti altri, ne hanno sofferto molto. Infatti Cipollino pochissime ore fa ha scritto sul suo profilo social: “Oggi 10 anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci…Un Ave Maria”.