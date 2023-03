Lampadine, in questo modo controlli i consumi: riesci a risparmiare un capitale

In questo clima di assoluta incertezza climatica ed energetica, è davvero complesso andare avanti. La situazione si è particolarmente complicata a seguito dello scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che risalgono ormai ad un anno esatto fa, che si sono portati dietro delle cicatrici non da poco, le quali si sono riflettute a macchia d’olio e in maniera diffusa su tutto il territorio europeo.

Per fortuna tutti i principali governi delle nazioni europee sono accorsi immediatamente nel promulgare dei provvedimenti atti a fronteggiare il caro energia, ed aiutare così tutta la popolazione più bisognosa. Nel caso più specifico dell’Italia, ricordiamo tra i provvedimenti principali il famoso bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dai consumi delle bollette.

Oltre a questo ricordiamo anche le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse interessato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consente di risparmiare cifre significative alla fine dell’anno, rispetto agli elettrodomestici tradizionali risalenti a qualche anno fa che invece consumano sensibilmente di più.

In particolare oggi vi forniremo qualche dritta e accorgimento utile per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno alla fine del mese.

Uno dei modi più mirati per poter risparmiare è focalizzarsi sul sistema di illuminazione domestico, garantito dalle lampadine che abbiamo in casa. Il primo consiglio che vi possiamo dare a tal proposito è quello di passare alle lampadine a LED, le quali consumano sensibilmente di meno rispetto alle lampadine alogene che utilizziamo tradizionalmente in casa. Oltre ai consumi sensibilmente ridotti, le lampadine a LED sono caratterizzate anche da un ciclo di vita molto più lungo e duraturo rispetto alle lampadine tradizionali. Si parla infatti di una media di circa 15 anni di vita peer le lampadine LED contro i 5 anni di media delle lampadine alogene tradizionali.

Altri consigli utili

Un’altra dritta che possiamo darvi è quella di scegliere un’adeguata illuminazione per il proprio ambiente domestico. In particolare è preferibile in questo caso far uso di una lampada più grande, a fronte di due lampadine più piccole.

Una lampada grande infatti è caratterizzata da un consumo medio pari a circa 100 watt, a differenza di due lampadine piccole che sono invece caratterizzate da un consumo medio di 60 watt ciascuna. Oltre a questo è necessario evitare soprattutto le lampadine caratterizzate da una luce troppo fredda, dato che illuminerà di meno rispetto a una luce più calda.

Infine, ricordate che ogni ambiente non necessita dello stesso tipo di illuminazione. Una camera da letto, per esempio, necessiterà di meno illuminazione rispetto al salotto per esempio, così come nella cucina si potrebbe illuminare principalmente il piano di cottura.