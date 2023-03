Simona Ventura, la confessione tragica: “in casa da mesi”

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, è sempre molto empatica e lo dimostra anche a telecamere spente. L’ultimo post su Instagram è una confessione tragica che condivide con i suoi seguaci.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, molto apprezzata e amata dal pubblico. Ama il suo lavoro e lo dimostra con il suo impegno che negli anni non ha mai accantonato. E’nata nel ’65 a Bentivoglio, oggi però per la sua carriera si è stabilita a Roma.

La carriera di Simona è iniziata con il programma Domani Sposi in casa Rai, ha condotto il programma con Magalli. Successivamente inizia a lavorare per Telemontecarlo e poi per Domenica Sportiva e Domenica In, riscontrando sempre un enorme successo e facendosi notare da tutti gli spettatori che restano estasiati.

Negli anni 2000 Simona conduce il Festival di Sanremo e subito dopo il programma per il quale il suo volto ne è divenuto simbolo, si tratta de L’Isola dei Famosi. Appare anche nelle vesti di giudice per X-Factor.

Simona Ventura è stata sposata per molti anni con il calciatore italiano Bettarini, per poi divorziare nel 2004 dopo la nascita dei figli Niccolò e Giacomo. Oggi la conduttrice ha una relazione con Giovanni Terzi, scrittore italiano.

Il triste post di Simona Ventura

Simona Ventura a telecamere spente, resta la donna che tutti conoscono: ama condividere sui social con i fan e seguaci tutto ciò che pensa e le accade, sia nella sua vita privata che intorno. La conduttrice cerca sempre di ‘parlare al popolo’ confidando i suoi punti di vista, opinioni ed emozioni.

I suoi post sono sempre divertenti e simpatici, talvolta però condivide anche contenuti meno felici, questo per condividere con tutti i fan i suoi sentimenti, esempio ne è l’ultimo post.

Simona: “in casa da mesi”

Simona Ventura ha condiviso su Instagram solo poche ore fa un post con tre foto, nella prima la vicenda dell’omicidio avvenuto a Napoli in questi giorni, tutto accaduto tra ragazzi di vent’anni, la seconda foto riguarda il ritrovamento di un giornalista mummificato e l’ultima raffigura l’uomo trovato sepolto, entrambi nelle proprie abitazioni.

Simona ha scritto: “In questi ultimi giorni sono successe tante cose brutte, per non dire assurde. Sarà la comunicazione frenetica dei nostri tempi, sarà che per me è sempre scioccante che delle persone muoiono PER NULLA, o in casa da mesi senza che a NESSUNO venga in mente di cercarle. Io sento il bisogno di fare qualcosa, perchè in un mondo che ha questa indifferenza non ci vorrei stare”.