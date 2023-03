Emma Marrone, il commento a luci rosse: “stanno su da sole guarda”

Emma Marrone è una cantante amata da tutto il pubblico italiano. Il successo vastissimo della donna, ha raggiunto le porte e i cuori di milioni di persone, è seguitissima sui social dove da poche ore gira una sua intervista, ciò che ha detto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Emma Marrone è il nome d’arte di Emmanuela Marrone, è conosciuta anche come Emma, è una cantante italiana e attrice italiana. La donna è nata in Toscana, a Firenze nel ’84 ed è famosissima nel Bel Paese per il suo talento musicale: suona infatti diversi strumenti come il pianoforte, la chitarra e la sua voce incanta tutti. Il suo genere è pop e pop rock.

La cantante ha visto l’inizio della sua carriera esibendosi con diversi gruppi in piccole realtà ma nel 2010 tutto cambia, infatti diviene nota a tutto il pubblico d’Italia quando vince Amici di Maria De Filippi. Successivamente vince il Festival di Sanremo nel 2012 con la canzone Non è l’Inferno. Gli anni a seguire per Emma sono stati produttivi al massimo.

La Marrone è stata sotto l’occhio del gossip e della critica italiana per molto tempo. I tabloid non hanno risparmiato nulla da quando ha iniziato la relazione con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici. Ancora di più il gossip ha parlato di lei quando la relazione è finita, per via del tradimento dell’uomo, infatti ha avuto un figlio con Belen Rodriguez, questi ultimi si sono separati ma dopo la separazione ora sembrano tornati insieme.

Emma oggi è seguitissima sia dietro gli schermi che sui social, in particolare su Instagram, dove condivide tutto con i suoi seguaci, anche i dettagli più tristi ma è sempre molto aperta anche durante le interviste.

Il commento di Emma Marrone

Emma Marrone sui social condivide tutto. Pochi giorni fa ha postato e condiviso con i fan un video, un ricordo importante per lei. Riguarda il papà, da poco deceduto, ha ricevuto, come sempre il supporto dei fan.

Emma è una donna molto forte e indipendente, non ama nascondere niente ai suoi seguaci, infatti anche durante le interviste riesce sempre a sorprendere tutti, esempio ne è il video che da poco gira sul web.

La rivelazione intima di Emma

Nel video dell’intervista che gira sul web, appare Emma Marrone con il cantante Lazza. La cantante spiega di aver tinto i capelli scuri per sembrare più giovane, in quanto ha quasi 39 anni, ricevendo complimenti per portarseli molto bene.

Ad un certo punto, apre la camicia e mostra la canotta e dice: “Guarda, stanno in piedi da sole”, riferendosi al petto.