Lavoro, finalmente un metodo veloce e funzionale: tuo figlio non avrà più difficoltà a trovarlo

Come trovare lavoro online, ecco alcuni strumenti digitali utili che possono rendere tutto più facile e veloce.

I dati sul lavoro dello scorso anno ci dicono che in Italia sono in aumento sia gli occupati che i disoccupati, diminuiscono invece gli inattivi.”Dopo il calo registrato a novembre, l’occupazione torna a crescere per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi”, spiega la nota dell’Istat.

Gli inoccupati sono quelle persone in cerca di prima occupazione, si differenziano dai disoccupati perché non hanno mai svolto nessun tipo di attività lavorativa, né in forma autonoma, né dipendente.

Il tasso di disoccupazione in Italia, si aggira intorno al 7,9%, mentre il quello di disoccupazione giovanile sale al 23,7%. I dati confermano che l’Italia non è un Paese per giovani, in Europa, infatti, è il terzo dato più alto di disoccupazione giovanile dopo solo Spagna (32,1%) e Grecia (28,5).

Diminuisce anche il numero di inattivi tra i 15 e 64 anni, un numero sempre maggiore di persone è in cerca di lavoro soprattutto tra i maschi con meno di 24 anni e tra i 35 e 49 anni. Trovare lavoro non è semplice e se non si approccia nel modo giusto può diventare frustrante.

Come trovare lavoro

Fortunatamente il web può venirci in aiuto con una serie di strumenti ed applicazioni che possono rivelarsi molto utili quando si è in cerca di un’occupazione. Prima di partire con le ricerche è sempre bene preparare un curriculum e una buona lettera di presentazione, ma anche in questo caso esistono diversi modelli utilizzabili in rete che guidano nella scrittura. Come la piattaforma dell’Unione Europea, Europass, su cui è possibile scrivere il proprio curriculum seguendo schemi predefiniti.

Anche Canva, una piattaforma gratuita di design, disponibile sia per mobile che pc, contiene una grande quantità di curriculum tra cui scegliere. Inoltre, Canva propone anche dei modelli di bigliettino da visita da lasciare al momento dei colloqui. Proprio il momento del colloquio è quello che mette più ansia, ma anche per questo esiste un app: Interview Warmup – Grow with Google.

Il colosso americano con quest’app si è davvero superato, infatti, non solo propone una serie di domande che di solito vengono poste durante i colloqui, ma permette anche di rispondere a voce. La risposta viene trascritta ed inviata ad un servizio assistenza che invia un feedback. Una volta pronti è bene inviare la propria candidatura, sono presenti in rete diverse applicazioni che permettono di creare un proprio profilo per poi proporsi o ricercare tra le offerte di lavoro. Oltre il più conosciuto Linkedin anche Indeed, Upwork e Fivver, offrono questo tipo di servizi sia per liberi professionisti che per dipendenti.