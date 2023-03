Cellulari, sarai costretto a buttarli: purtroppo non funzioneranno più

La tecnologia avanza e nuovi sistemi entrano sul mercato per questo, presto, molti modelli di cellulari non funzioneranno più.

Prima di acquistare un nuovo modello di smartphone è necessario tenere presenti molti elementi, primo tra tutti capire quali sono le proprie esigenze. Lo smartphone può essere utilizzato per svago, ma ci sono molte app utili da usare per il proprio lavoro e programmare la propria giornata.

In commercio ne esistono di tutti i tipi e per tutte le tasche, a parità di prezzo sempre meglio scegliere dispositivi dotati di più Ram e di processori di ultima generazione. Questi sono gli elementi che rendono lo smartphone più veloce e fanno diminuire le possibilità che si blocchi durante un uso intensivo.

Ad incidere maggiormente sul prezzo sono le caratteristiche della fotocamera, oggi gli smartphone possono essere dotati di un comparto ottico da far invidia ad una fotocamera digitale professionale. Maggiore sarà il numero di telecamere e la relativa risoluzione, maggiore sarà il costo del dispositivo.

Tra le altre caratteristiche da considerare c’è sicuramente la durata della batteria, che dipende molto dall’utilizzo che si fa del proprio smartphone. Chiamate e messaggi consumano relativamente poco, ma videochiamate o guardare video su altre piattaforme può far sì che la batteria si scarichi molto velocemente.

Quali cellulari non funzioneranno più

Da qualche anno si parla anche del passaggio al 5G la nuova rete più veloce che dovrebbe rivoluzionare completamente il futuro. L’introduzione del 5G semplificherà la mobilità e permetterà agli utenti di rimanere connessi anche durante i passaggi da connessioni wireless interne a quelle esterne senza effettuare ulteriori autenticazioni.

La tecnologia 5G manderà probabilmente in pensione i dispositivi con connettività 3G, gli smartphone dotati solo di 3G diventeranno quindi obsoleti e dovranno essere sostituiti. Solo quelli dotati di una sim a 128k potranno essere utilizzati, ma solo per chiamate ed sms, utilizzando la rete 2G, mentre la connessione ad internet diventerà molto lenta. Oltre che per gli smartphone, il problema potrebbe essere per tutti quei dispositivi domotici, come gli allarmi, che ancora si poggiano sulla tecnologia 3G.

D’altro canto, è necessario tenere presente che la tecnologia 5G migliorerà la connessione nelle zone rurali e in quelle dove la tecnologia 4G non riesce a soddisfare la richiesta. La nuova rete porterà benefici in diversi settori, in ambito sanitario, per esempio, permetterà di monitorare i pazienti costantemente anche a distanza. Importanti innovazioni saranno introdotte anche dall’industria automobilistica, in particolare per quanto riguarda i nuovi veicoli a guida autonoma.