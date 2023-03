Massimo Boldi, il dramma improvviso: il ricovero

Massimo Boldi è uno degli attori italiani più famosi, amato quanto criticato dal pubblico. E’ molto attivo sui social, dove poche ore fa ha condiviso con i suoi seguaci una notizia che ha preoccupato in molti.

Massimo Boldi è un attore, produttore cinematografico, musicista, comico e conduttore televisivo, conosciuto anche con il soprannome di Cipollino. L’origine di questo nome deriva da Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti e di successo dai suoi esordi.

Oggi l’attore ha 78 anni e la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nella seconda metà degli anni ’90. Dai suoi esordi ha fatto coppia con il collega e amico, l’attore Christian De Sica, con lui ha dato forma ai maggiori successi del cinema italiano.

Massimo Boldi è conosciuto da tutti gli italiani come uno dei protagonisti principali – con lui De Sica – dei Cinepanettoni, film che fino a qualche anno fa venivano proiettati annualmente al cinema. Il genere per il quale ha maggiormente recitato è comico, al quale non manca un pizzico di sensualità, per questo i Cinepanettoni erano vietati al pubblico minore.

Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo fino al 2004. Oggi vive da solo ma ha la compagnia delle tre figlie Manuela, Micaela e Marta.

La triste notizia di Massimo Boldi

Massimo Boldi è molto attivo sui social, ha circa 350 mila seguaci sul suo profilo di Instagram, con questi ama interagire e mostrare ogni volta che gli è possibile, la sua quotidianità e soprattutto foto che lo ritraggono ad eventi particolari. Molto spesso si trova ad eventi sociali con colleghi.

Il suo ultimo post però è diverso, infatti ha condiviso con i seguaci una tristissima notizia ma le sue parole sono piene di speranza.

Massimo Boldi e le parole di speranza

Massimo Boldi ha condiviso poco fa la foto di un uomo, si tratta di un suo amico e collega, il noto attore Jerry Calà. L’uomo purtroppo è ricoverato in terapia intensiva dopo aver avuto un’infarto pochissimi giorni fa. La notizia inaspettata del malore dell’uomo ha coinvolto tutto il mondo dello spettacolo.

Boldi ha scritto: “Auguri di pronta guarigione al mio amico Jerry Calà. Complimenti all’ospedale di Napoli per la capacità e l’immediatezza del caso. Forza Jerry che dobbiamo ancora girare Juppies 3”. Con queste parole, Massimo ha voluto dare forza, speranza e conforto al collega, come lui molti altri personaggi noti hanno voluto condividere un messaggio di forza a Calà.