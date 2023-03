Emma Marrone, il dramma che non riesce a superare: lutto distruttivo

Emma Marrone è una cantante molto amata dal pubblico italiano e non solo. Il suo enorme successo ha raggiunto le porte e i cuori di milioni di persone, è seguitissima sui social dove poche ore fa ha condiviso con tutti un suo ricordo, il lutto che la devasta.

Emma Marrone è il nome d’arte di Emmanuela Marrone, è conosciuta anche come Emma, è un’attrice e cantante italiana. La donna è nata in Toscana, a Firenze nel ’84 ed è famosissima nel Bel Paese per il suo talento musicale: suona anche il pianoforte, la chitarra e usa la sua voce in modo soave, principalmente nel genere pop e pop rock.

La cantante ha visto l’inizio della sua carriera esibendosi con diversi gruppi in realtà piccole ma nel 2010 tutto cambia, infatti diviene nota a tutto il pubblico d’Italia quando vince Amici di Maria De Filippi. Successivamente vince il Festival di Sanremo nel 2012 con la canzone Non è l’Inferno. Gli anni a seguire per Emma sono stati produttivi al massimo.

La Marrone è stata sotto l’occhio del gossip e della critica italiana per molto tempo. I tabloid non le hanno lasciato via di scampo da quando ha conosciuto il ballerino Stefano De Martino al Talent show della De Filippi, con lui ha iniziato una relazione. La coppia era molto amata dai fan fin quando non è stato scoperto il tradimento: lui ha avuto un flirt con la show girl Belen Rodriguez con il quale ha avuto un figlio e dopo la separazione oggi sembrano essere tornati insieme.

Emma oggi è seguitissima sia dietro gli schermi che sui social, in particolare su Instagram, dove condivide tutto con i suoi seguaci, anche i dettagli più tristi, come ha fatto poche ore fa.

Il triste post di Emma Marrone

Emma Marrone è una donna forte e indipendente, è molto legata alla sua famiglia e ai suoi amici. Ha ammesso diverse volte di aver superato momenti difficili ed esserne uscita vincente.

Come i suoi fan sanno, di recente la sua famiglia è stata colpita da una tragedia ed è lei stessa a ricordarlo a tutti, condividendo il suo dolore e i suoi ricordi.

Emma: il lutto da superare

La cantante ha condiviso solo poche ore fa in un post, un video, ricordando una persona che ama, importantissima nella sua vita ma che l’ha lasciata. Si tratta del papà Rosario, deceduto lo scorso 22 settembre 2022.

Emma ha condiviso un video in cui appare con il padre e ha scritto: “Ciao Ross..Ma che ne sanno gli altri. Manchi assai.”