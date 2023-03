Gas, un grande regalo per tutto il popolo: pagheremo così

Nel corso dell’ultimo periodo che stiamo trascorrendo l’Italia, e più in generale tutta l’Europa, è stata messa in ginocchio dal caro energia.

Tutto è iniziato precisamente circa un anno fa, in corrispondenza dei conflitti bellici in Ucraina, che si sono portati dietro di sé diverse conseguenze da un punto di vista economico nonché energetico. Innanzitutto citiamo infatti l’aumento sostanziale delle materie prime, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti analoghi annessi, che hanno portato ad un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare.

Oltre a questo si è poi verificato un aumento sconsiderato del costo dell’energia, sia nella sua forma elettrica che sottoforma di gas metano. Ciò ha inevitabilmente portato le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nell’ambito italiano, così come tante altre simili) ad aumentare il costo delle loro bollette mensili dell’energia, con tutto il malcontento che ne è poi derivato tra i loro clienti a livello del territorio europeo.

I governi europei sono accorsi immediatamente in aiuto, per fortuna, con interventi rapidi e mirati, per fronteggiare il caro energia ed aiutare così facendo le popolazioni più bisognose. Tra i provvedimenti principali presi in essere da parte del governo italiano, citiamo per esempio il bonus energia pari a 150 euro, detraibili in questo caso dai consumi a livello delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione.

Questa nuova linea di dispositivi, essendo infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, consumano molto di meno rispetto agli elettrodomestici di una volta, e consentono quindi significativi risparmi alla fine dell’anno. Tutto questo non è purtroppo bastato per numerosissime famiglie italiane, che faticano ancora ad arrivare alla fine del mese e rischiano purtroppo di incorrere nella soglia di povertà, dato l’ingente peso del costo mensile delle bollette.

La situazione attuale

Fortunatamente arrivano buone notizie in merito all’utilizzo del gas. dal momento che sembrerebbe che il suo prezzo stia gradualmente scendendo nei mesi a venire.

Stando a quanto riportato da Agi, infatti, il prezzo del gas metano sarebbe arrivato nel mese di febbraio a circa 49.30 euro per ogni megawattora, con una diminuzione pari indicativamente al 4.6% rispetto alla situazione precedente.

Sembra quindi che la crisi energetica stia conoscendo una leggera deflessione, almeno per quel che riguarda il consumo del gas metano, che ha segnato il minimo dai tempi di settembre 2021. Non ci resta a questo punto che vedere come evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi, sperando in ulteriori miglioramenti.