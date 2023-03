Contatori, ecco il trucco del secolo: bollette dimezzate ma rischi alle stelle

Da un po’ di tempo a questa parte il caro energia sta colpendo non solo il territorio italiano, ma tutta l’Europa in generale.

Questo a causa dei conflitti bellici scoppiati in Ucraina ormai un anno esatto fa, che si sono portati dietro delle conseguenze e delle cicatrici non da poco, a lungo termine. Basti citare per esempio l’aumento sconsiderato che abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari più basilari, come possono essere per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti simili, che si è poi riflettuto a sua volta in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

A questo aggiungiamo poi il rialzo del costo dell’energia che si è verificato a seguito della guerra in Ucraina, sia per quanto riguarda il gas metano che per l’energia elettrica. È stato proprio questo aumento imprevisto che ha conseguentemente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come nel caso di Enel Energia, per quello che è il territorio di competenza italiano) ad aumentare conseguentemente il costo delle relative bollette mensili dell’energia, come mai si era visto prima, con tutto il malessere e il malcontento che ne è derivato da parte dei cittadini europei.

È così che, in questa situazione davvero dura e complicata per tutti, i principali governi delle nazioni europee sono accorsi immediatamente prendendo diversi provvedimenti in maniera celere ed esaustiva. Nel caso del governo italiano, per esempio, abbiamo assistito alla pubblicazione di diversi decreto, come l’Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose tutte le agevolazioni per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno dell’ambiente domestico, così come il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette.

A questo aggiungiamo infine tutte le detrazioni fiscali atte ad incentivare l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consumando meno permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Il trucco dei furbetti

Purtroppo tutto questo non è bastato per milioni e famiglie italiane, che malgrado tutti gli aiuti provenienti dallo stato e dalle regioni, sono seriamente in difficoltà nel sostenere le bollette mensili dell’energia.

Per affrontare il caro energia che sta dilagando, alcuni malintenzionati hanno fatto recentemente uso di alcuni particolari trucchetti per eludere i contatori dell’energia, e riuscire così facendo a risparmiare sulle prossime bollette.

In particolare questi truffatori farebbero uso di speciali calamite, che attaccherebbero in prossimità dei contatori della luce e del gas, in modo tale da alterare la lettura dei consumi da parte delle società fornitrici. Ricordiamo che questo è un comportamento del tutto illegale, e che va evitato in ogni modo, dal momento che comporterebbe sanzioni da un punto di vista penale.