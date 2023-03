Francesco Facchinetti, all’improvviso mostra il suo vero amore: non è la moglie

Francesco Facchinetti è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. E’ seguitissimo sui social, dove ogni giorno condivide diversi e numerosi contenuti con i fan. Nel suo ultimo post mostra il suo vero amore.

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disco jockey e imprenditore italiano, nato a Milano nel 1980, città in cui vive con la famiglia. E’ figlio d’arte, il papà infatti è Roby Facchinetti, un noto cantante italiano. Francesco dagli anni 2000 da avvio alla sua carriera, divenendo noto come DJ Francesco, oggi però è conosciuto come personaggio televisivo per i suoi numerosi talenti ed è anche seguito da moltissimi utenti sui social, con i quali condivide tanti dettagli della sua vita.

La carriera di Facchinetti è iniziata nei primi anni duemila, quando a soli vent’anni compone e pubblica La canzone del capitano, brano che in poco tempo è divenuto un tormentone e che ancora oggi è cantato, ballato e ascoltato da moltissimi italiani.

Dopo il suo debutto, Francesco da inizio alla sua carriera che decolla, partecipa infatti a diversi programmi televisivi come il Festival di Sanremo, L’Isola dei Famosi e Striscia la notizia. In quegli anni conosce la sua prima moglie, con la quale ha una figlia, si tratta della nota conduttrice italiana Alessia Marcuzzi.

Oggi Francesco è sposato con Helena Faissol, con la quale ha una figlia. La famiglia vive a Milano e il conduttore è legatissimo alla moglie e a entrambe le figlie, spesso posta contenuti con loro.

Il post d’amore di Facchinetti

Francesco Facchinetti ama condividere ogni giorno contenuti e storie con i suoi fan e seguaci sui social. I suoi post sono di diverso tipo, infatti mostra molto spesso foto con i figli, i suoi impegni di lavoro e la sua routine.

Uno degli argomenti che ha recentemente trattato sui social riguarda la figlia più piccola, Lavinia, di soli 7 anni, nata nel 2016. La piccola ha avuto problemi di salute e nelle sue storie ha condiviso con i seguaci lo stato di salute della figlia, rassicurando tutti visti i miglioramenti, aveva la mononucleosi. L’ultimo post, di oggi, mostra il suo amore.

Il vero amore di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti ha postato pochissime ore fa una foto, mostrando a tutto il suo pubblico dei social il suo vero amore e non si tratta della moglie Helena. Nella foto appare lui con una bellissima bambina bionda, si tratta di sua figlia Mia Facchinetti.

Mia è la figlia che ha avuto con Alessia Marcuzzi. La piccola oggi ha 11 anni, è nata nel 2011, prima che la coppia si separasse. Mia è bellissima: ha occhi azzurri e capelli biondi lunghi. Francesco ha scritto: “That’s amore”.