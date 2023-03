Elisabetta Canalis, il pantaloncino è troppo corto: il dettaglio non sfugge

Elisabetta Canalis è una delle modelle e show girl italiane considerate tra le più belle dopo anni. Nonostante appaia poco sotto ai riflettori è seguitissima sui social, dove condivide tutto con i fan. Il suo ultimo post la ritrae con un pantaloncino troppo corto.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni, portati benissimo. E’ spesso al centro dell’attenzione dei media e non sono italiani, questo per via della sua ex relazione con uno degli attori americani più famosi.

La brillante e corposa carriera della Canalis ha avuto inizio nel ’99, quando appare per le prime volte dietro agli schermi televisivi come valletta prima per il programma Telegatti e subito dopo, sempre nello stesso ruolo per il programma Mediaset Striscia la Notizia fino al 2002.

La notorietà di Elisabetta aumenta quando dal 2009 al 2011 si fidanza con l’attore statunitense George Clooney, famosissimo e amato molto in tutto il mondo. Dal 2009 è stata neutralizzata di conseguenza, americana. Dopo la storia d’amore con l’attore, si è sposata con un famoso chirurgo americano nel 2014, oggi sono molte però le voci riguardo una presunta separazione.

La show girl ha una vita che tutti invidierebbero perchè vive a Los Angeles in una bellissima villa con piscina, con lei la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perry. Nonostante la gravidanza e il tempo che passa, Elisabetta dimostra di essere sempre impeccabile.

La foto su Instagram della Canalis

Elisabetta Canalis è seguita da moltissimi utenti su Instagram, il suo profilo si chiama @littlecrumb_ e lì condivide tutto con i fan e seguaci. Posta contenuti di ogni tipo ogni giorno, mostra la sua vita privata, la sua routine e i suoi hobby, le sue attività preferite, raccontando ogni dettaglio al suo pubblico.

La Canalis posta molto spesso foto che ritraggono lei in giro per Los Angeles, mostrando i luoghi che frequenta e nelle storie mostra anche i suoi amici con i quali passa molto tempo. Uno dei suoi ultimi post riguarda lei e il suo aspetto.

La foto di Elisabetta in pantaloncini

Elisabetta Canalis, come è solita fare, anche oggi ha condiviso un post, questa ritrae lei in tutta la sua bellezza. Si tratta di una sequenza di foto in cui è in compagnia di un cane, un suo amico e in altre c’è solo lei in uno scorcio di una Los Angeles al tramonto.

La foto ha lasciato tutti a bocca aperta perchè lei indossa un paio di pantaloncini molto (o fin troppo) corti, infatti si vede tutto ma la sua bellezza è estasiante come sempre.