L’uso errato dei cellulari può rivelarsi fatale, si può rischiare anche la vita per il malfunzionamento dello smartphone.

Quando si parla dei pericoli legati all’utilizzo dello smartphone, il pensiero va subito a quelli dovuti alla navigazione su internet, in particolare di subire truffe e raggiri dai malintenzionati che popolano la rete.

Lo smartphone però può nascondere altre insidie, soprattutto per il fatto di essere accessibile in qualunque momento e ovunque ci si trovi. Questo potrebbe causare, infatti, quella che viene definita come “dipendenza dalla tecnologia” che si manifesta con sbalzi di umore, irrequietezza, ansia e depressione.

Anche l’isolamento può essere una conseguenza negativa dell’eccessivo utilizzo dello smartphone. Il fenomeno chiamato “Hikikomori” che riguarda principalmente i giovani dai 14 ai 30 anni con difficoltà nelle relazioni con i propri coetanei. In questo caso la persona può trascorrere anche 12 ore consecutive allo smartphone durante la giornata.

Oltre questi, trascorrere troppo tempo al cellulare può causare disturbi del sonno, che nei casi più gravi può portare alla depressione, abuso di alcol o altre sostanze e disturbi ossessivi-compulsivi. Così come può provocare disturbi all’apprendimento e all’attenzione, oltre che danni alla vista o all’organismo, nel caso di eccessiva sedentarietà.

Incidenti con lo smartphone

Ma i problemi possono essere anche altri e lo smartphone può rivelarsi in alcuni casi fatale. Non stiamo parlando solo degli incidenti stradali causati da distrazioni dovute all’utilizzo dello smarphone alla guida, che resta un problema molto serio e che richiede un ulteriore approfondimento. E’ necessario ricordarsi che il cellulare è un dispositivo elettronico e può causare incidenti anche mortali.

E’ quanto successo a una studentessa kazaka di soli 14 anni che ha perso la vita a causa dell’esplosione del suo smartphone. La ragazza aveva deciso di addormentarsi ascoltando un po’ di musica e, prima di andare a letto, ha messo regolarmente lo smartphone in carica, come fanno ogni giorno milioni di persone. Secondo la ricostruzione della polizia lo smartphone è esploso alle prime ore del mattino, probabilmente a causa dell’eccessivo surriscaldamento.

A ritrovare il corpo privo di vita sono stati gli stessi genitori che, non vedendola arrivare per la colazione, sono andati a chiamarla nella sua stanza. I soccorritori hanno trovato il dispositivo ancora attaccato alla corrente posizionato sul cuscino, motivo per cui si è parlato di tragica fatalità. Anche se il tragico evento riapre il problema legati a smartphone sempre più potenti ma forse meno sicuri. Ovviamente gli inquirenti non hanno reso noto né la marca né il modello del dispositivo che ha causato l’incidente, volendosi accertare prima se l’incidente è stato causato da un malfunzionamento dello stesso o da un utilizzo incauto. Fatto sta che un episodio simile si era già verificato in India nel 2018.