Netflix, stangata per gli utenti: il prezzo lievita tantissimo | Costerà l’ira di Dio

Novità per gli abbonati di Netflix, la piattaforma ha annunciato nuovi pacchetti che interesseranno anche i vecchi clienti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito al diffondersi delle piattaforme di streaming a pagamento. Il Covid e i conseguenti lockdown hanno imposto alla maggior parte delle persone di stare in casa e questo ha spinto molti ad aderire ai servizi in abbonamento delle piattaforme online.

Nonostante i lockdown siano ampiamente passati, gli italiani non hanno abbandonato l’abitudine di guardare film e serie tv comodamente online. A confermarlo sono i dati dell’Agicom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che mostrano come si è passati dai 10,9 milioni di utenti di marzo 2019 ai 16,1 milioni del 2022, con una crescita di oltre il 47% in tre anni.

Il picco di pubblico si è raggiunto durante il primo lockdown di marzo 2020 quando gli utenti totali hanno toccato i 18,7 milioni mensili. Tra le piattaforme più utilizzate, in testa troviamo Netflix, con 8,7 milioni di utenti, seguito da Amazon Prime Video con 6 milioni di abbonamenti e al terzo posto Dysney+, lanciata proprio a marzo 2020 e che conta con 2,6 milioni di utenti medi mensili. A seguire la piattaforma dedicata allo sport Dazn, con 2,4 milioni di utenti e Now, la piattaforma lowcost di Sky che conta 1 milione di utenti.

Diversamente da quanto sta accadendo nel resto del mondo, in Italia Netflix continua a crescere e a guadagnare nuovi abbonati e questo è sicuramente dovuto alla varietà di contenuti che la piattaforma propone.

Novità abbonamento Netflix

Il successo di Netflix può essere attribuito anche alla varietà di abbonamenti disponibili, con la possibilità di creare da uno a quattro profili, utilizzabili in contemporanea, a seconda del piano scelto, senza limite di dispositivi da associare. Questo tipo di offerta ha favorito anche il diffondersi di account condivisi da più persone, un fenomeno che la piattaforma vorrebbe risolvere, ma per il quale non ha ancora introdotto contromisure.

Tra le novità recenti annunciate e confermate da Netflix pare ormai imminente l’introduzione di un piano base con pubblicità che dovrebbe costare 5,49 euro al mese, due euro in meno rispetto a quello attuale senza spot da 7,99 euro al mese. Il nuovo piano prevederà dai quattro ai cinque minuti di pubblicità ogni ora di contenuti, divisi in spot della durata compresa tra i 15 e i 30 secondi. Non dovrebbero contenere pubblicità le nuove uscite e i contenuti per i bambini.

Inoltre chi sottoscriverà questo abbonamento non potrà più scaricare i contenuti e usufruirne offline. Anche la lista dei contenuti potrebbe essere limitata e la qualità massima non supererà i 720p HD. Le novità dovrebbero essere introdotte prima in Canada e Messico, poi successivamente arriverà anche in Italia, Stati Uniti, Australia, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Spagna e Regno Unito.