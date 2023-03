Fedez, la tragedia confessata: “è morta”

Fedez è il cantante italiano per eccellenza, seguito da milioni di persone, costantemente al centro del gossip e della critica italiana, con lui la moglie Chiara Ferragni. Ogni giorno i loro nomi son o sui tabloid. Recentemente un video che lo riguarda circola sul web.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni è ormai conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. I due sono un duo esplosivo, c’è sempre qualcosa che conduce la loro famiglia ad essere soggetto del gossip.

Negli ultimi periodi Fedez e Chiara hanno visto momenti critici, in particolare per via delle voci che circolavano su di loro e sulla relazione. Il motivo è ciò che è successo al Festival di Sanremo, in diretta televisiva e dopo l’assenza del cantante dai social. Alla conduzione del Festival c’è stata Chiara, mentre il marito era in prima fila.

Durante una delle serate, uno dei 22 Big in gara, Rosa Chemical, ha baciato Fedez, lasciando tutti senza parole (inclusa Chiara). Questo gesto ha sollevato moltissime critiche e un polverone non ancora terminato che mette costantemente a dura prova la coppia.

Dopo ciò che è accaduto durante il Festival, Fedez e Chiara non hanno postato per un po’ foto insieme sui social, ciò ha ‘confermato’ per il gossip che qualcosa non andava nel verso giusto. Molti hanno anche ipotizzato un divorzio.

L’intervista di Fedez

Fedez è apparso dopo giorni sui social dopo il Festival, tutti hanno notato che il cantante non stesse bene ma niente di certo fin quando non lo ha confessato lui stesso, dichiarando di avere problemi con alcuni antidepressivi che gli sono stati somministrati dopo la guarigione dalla sua malattia. Ora le cose sembrano essere più chiare ma sia lui che la moglie continuano ad essere su tutti i tabloid italiani.

Il video che gira sul web riguarda un’intervista recente che Fedez ha fatto a Gerry Scotti per Muschio Selvaggio, il podcast che presenta da anni con l’amico Luis Sal e il fratello di quest’ultimo.

Le strazianti parole di Gerry Scotty

Gerry Scotti è stato recentemente intervistato da Fedez, ha raccontato molto di se, come le gioie anche un dettaglio della sua vita molto doloroso ma di grande insegnamento. L’uomo, conduttore amato da tutti gli italiani, si è commosso dicendo: “Mio papà e mia mamma sono andati via in un giorno tutti e due. Mia mamma è morta di giorno, mio papà di notte e io mi sono reso conto che nonostante fossi Gerry Scotti, più che benestante, che io per loro non ho potuto fare niente.”

Poi ha continuato (trovando d’accordo Fedez): “Questa è una forma di rimorso che mi resta addosso e che mi fa capire che il valore del denaro quando c’hai quella cifra giusta per toglierti quello sfizio e basta”.