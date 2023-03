Adriana Volpe come non l’avete mai vista: in calze a rete è fantastica

Adriana Volpe è una donna molto nota nel mondo dello spettacolo italiano. E’ una ex modella, show girl ed è stata anche una delle opinioniste del Grande Fratello Vip. Il suo ultimo post la ritrae come non l’abbiamo mai vista: in calze a rete.

Adriana Volpe è una conduttrice, ex modella e show girl italiana, nata nel ’73. La donna è un volto noto della televisione italiana, in particolare di casa Rai, negli anni duemila, Mezzo giorno in famiglia e I fatti vostri.

Adriana, prima di approdare nei palinsesti televisivi, ha conseguito il diploma scientifico a Roma e successivamente ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, viaggiando tra le città più belle e famose del mondo, tra queste Tokyo, Parigi e New York. La sua carriera andava benissimo ma ha deciso poi di stabilirsi in Italia, svoltando pagina. .

La Volpe ha avuto nell’ultimo periodo, nell’ultimo anno nel particolare, problemi di tipo legale non completamente risolti, il motivo è il divorzio dal marito e ne ha sofferto molto. Ha dichiarato infatti che il suo matrimonio era diventato insopportabile.

Adriana era sposata dal 2008 con Roberto Parli, si sono separati nell’estate del 2021, tra i due oggi non c’è un rapporto molto pacifico, hanno però una figlia insieme. La donna ha dichiarato in tribunale di aver ricevuto gravi minacce da parte dell’uomo, oggi infatti è sottoposto al divieto di avvicinamento sia a lei che alla figlia.

Adriana Volpe oggi dietro gli schermi

Adriana Volpe negli ultimi periodi ha dovuto superare un brutto male, ha avuto un periodo molto difficile della sua vita, un imprevisto che l’ha portata a lasciare il programma televisivo il Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Nonostante i diversi problemi che ha avuto, ha sempre aggiornato i fan di tutto.

La conduttrice si è sempre dimostrata forte e per questo condivide sempre contenuti positivi e allegri con i social su Instagram. Uno dei suoi ultimi post la mostra come l’abbiamo vista pochissime volte: seducente dietro gli schermi.

Volpe: in calze a rete in televisione

Adriana Volpe è stata ospite a Bella Ma, programma televisivo di casa Rai. La donna ha parlato di se e successivamente ha sorpreso tutti gli spettatori mostrandosi in tacchi, guanti neri e corsetto, accompagnata da Rosa Sorrentino.

Le due hanno ballato un elegante e seducente tango intorno ad una sedia. Adriana ha condiviso il ballo su Instagram e ha scritto: “La forza delle donne in un tango”, taggando l’amica e collega ballerina.