Televisione, quando la spegni fallo così: se usi il telecomando continui a consumare tantissimo

I tempi che corrono non sono per nulla facili, a causa soprattutto del caro energia che ha pressoché messo in ginocchio non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

I conflitti in Ucraina scoppiati circa dodici mesi fa sono stati indubbiamente i fautori di questo cambiamento drastico, portandosi dietro delle conseguenze non da poco che si sono riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

In primis ricordiamo che si è verificato un aumento praticamente incontrollato dei costi delle materie prime, che poi ha avuto ripercussioni a livello di tutto il settore alimentare, generando un’inflazione mai vista prima. La conseguenza più importante dei conflitti in Ucraina resta però indubbiamente l’aumento senza controllo del costo dell’energia, sia nella forma di gas metano che per quanto riguarda l’energia elettrica.

Questi aumenti hanno infatti portato le principali compagnie fornitrici d’energia a rialzare in proporzione i costi delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere a livello di tutta la popolazione europea.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee sono intervenuti in tal senso, emanando diversi decreti volti proprio a fronteggiare questa gravosa situazione, e venire incontro alle popolazioni più bisognose d’aiuto.

Nel caso del governo italiano citiamo per esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose le agevolazioni per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così come tutte le agevolazioni previste per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta classe d’efficienza energetica, che consumando meno permettono di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Questo però non è bastato per moltissime famiglie, che nonostante i preziosissimi aiuti regionali e statali si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, spesso e volentieri faticando ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle bollette alla fine del mese.

In particolare oggi ci focalizzeremo sulla televisione, dispositivo che con il dilagare delle smart TV al giorno d’oggi utilizziamo sempre di più, sia per vedere i programmi in chiaro che per usufruire delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e via dicendo.

Il nostro consiglio in tal caso è quello di spegnere la televisione direttamente staccando la spina dell’alimentatore, senza far uso del telecomando, dal momento che in questo caso si entrerebbe in modalità stand-by, e questa modalità comporta un consumo di 1 kWh ogni 1000 ore. Così facendo avremo conseguentemente un minor consumo di energia elettrica, e le bollette che ci arriveranno saranno più leggere.