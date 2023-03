Cellulare, non metterlo mai in carica in questo modo: la batteria la distruggi

Il cellulare (o per meglio dire smartphone) è entrato sempre più a far parte della nostra vita quotidiana nel corso di quest’ultima decina di anni, riuscendo a integrarsi perfettamente con le mansioni che compiamo quotidianamente.

Al giorno d’oggi in particolare sono numerosissimi e variegati i modelli presenti sul mercato, che riescono così a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Tendenzialmente siamo soliti suddividere tutti gli smartphone in tre macrocategorie, partendo prima di tutto dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, per intenderci, rappresentati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23 nel corso degli ultimi mesi).

A questi seguono subito dopo gli smartphone di fascia (adatti a chi invece non ha particolari esigenze e cerca soprattutto un buon rapporto qualità / prezzo).

Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, molto utili per chi invece non è molto pretenzioso per quanto riguarda la potenza di calcolo e la qualità del sensore della fotocamera, e ben si adatta a qualsiasi cosa in virtù di un prezzo sensibilmente minore.

Nonostante tutta questa enorme varietà di smartphone e modelli presenti sul mercato, una cosa che accomuna tutti gli smartphone è la loro modalità di ricarica. Per questo oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio in merito alla ricarica del vostro smartphone, in modo tale da non rovinare la vostra batteria e non comprometterebbe conseguentemente il suo funzionamento.

Consigli utili

Partiamo innanzitutto dal primo consiglio, ovvero quello di non lasciare mai il vostro smartphone in ricarica una volta che ha raggiunto la ricarica completa. Questo innanzitutto andrebbe ad aggravare ulteriormente lo stato di salute della batteria stessa, oltre che rappresentare poi un inutile spreco in termini di energia elettrica, che con i tempi che corrono (e il rincaro energia che sta dilagando praticamente in tutta Europa) è bene evitare, per risparmiarsi bollette pesantissime alla fine del mese.

Oltre a questo vi consigliamo di non ricaricare mai il vostro smartphone in presenza della cover protettiva, dal momento che così facendo si potrebbe generare troppo calore in corrispondenza dello smartphone, portando a un riscaldamento che vogliamo evitare in ogni modo possibile, per non comprometterne il suo funzionamento.

Per quanto riguarda il processo di ricarica vero e proprio, vi consigliamo poi di non portare mai a scaricare completamente il vostro smartphone. A tal proposito vi consigliamo invece di ricaricare il vostro smartphone quando raggiunge una carica della batteria indicativamente attorno al 50%, così da non usurare eccessivamente la batteria stessa.