Lavatrice, metti questo nel cestello e risparmi: lo hai in casa e costa pochissimo

Al giorno d’oggi siamo sempre più soliti far uso degli elettrodomestici, per compiere le più disparate attività nel corso della vita quotidiana.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosissimi i dispositivi che utilizziamo, con tutto il consumo energetico che questi comportano e che ne deriva.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavatrice, che usiamo tutti noi quotidianamente per la pulizia dei nostri vestiti che utilizziamo quotidianamente. La lavatrice è infatti senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici che comporta maggior dispendio energetico, e influisce in maniera davvero significativa sull’economia di casa, e in particolar modo sulle bollette mensili dell’energia.

Come ormai bene saprete però i costi dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, sono notevolmente aumentati, con tutto ciò che ne è derivato per quanto riguarda le bollette mensili, dal momento che le principali compagnie sono praticamente state obbligate ad aumentarne i prezzi, con tutto il malcontento a livello europeo che ne è derivato.

Malgrado i consistenti aiuti da parte del governo italiano e anche quello di altre nazioni europee, molte famiglie faticano tutt’ora ad arrivare alla fine del mese dato l’ingente peso delle bollette mensili. È per questo che vi forniremo un consiglio molto utile in maniera tale da risparmiare nell’utilizzo dell’energia elettrica, e quindi avere bollette più leggere alla fine del mese.

Consigli utili

In questo caso il nostro consiglio è di inserire un foglio di carta in alluminio all’interno del cestello della lavatrice, con la forma di una pallina, semplicemente accartocciandolo. La carta d’alluminio in particolare ha la funzione di ammorbidire i tessuti, dal momento che previene che si accumuli elettricità statica in corrispondenza della superficie dei tessuti che introduciamo all’interno del cestello della lavatrice. State attenti per i capi delicati però, caso in cui vi sconsigliamo di utilizzare questo metodo.

Oltre a questo vi consigliamo, come sempre, di effettuare solo ed esclusivamente lavaggio a pieno carico, fin quando il cestello è pieno, in modo da evitare continui lavaggi, che al giorno d’oggi rappresenterebbero solo uno spreco di energia elettrica, soprattutto con i tempi che corrono.

Infine, ultimo consiglio ma di certo non per importanza, è quello di prediligere l’utilizzo della modalità Eco / Ambiente, di cui la maggior parte delle lavatrici di oggi di nuova generazione sono dotate, dal momento che consente di avere un minor consumo a livello dell’energia elettrica, riflettendosi in maggiori risparmi a livello delle bollette mensili dell’energia.