Frigorifero, il suo consumo è troppo alto? È tutta colpa loro | Con 10€ risolvi il problema

Sono tempi veramente insidiosi da un punto di vista economico, ma soprattutto energetico, per l’Europa intera. I conflitti scoppiati ormai più di un anno fa in Ucraina non hanno di certo aiutato in questo, ma anzi si sono rivelati essi stessi fautori di questo problema.

In primis citiamo l’aumento senza senso dei prodotti alimentari, che si è inevitabilmente riflettuto in un aumento a livello di tutto il settore alimentare. Oltre a questo ricordiamo poi il rialzo pressoché incontrollato dei costi dell’energia, sia per quel che riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, che ha portato inevitabilmente a dei rialzi conseguenti da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, come per esempio Enel Energia nel caso del panorama italiano.

È così quindi che i principali governi delle nazioni europee han conseguentemente deciso, fortunatamente in maniera rapida e precisa, di prendere provvedimenti attuando diversi decreti. Nel caso dell’Italia, per esempio, citiamo il bonus energia con una cifra che ammonta a 150 euro, detraibili in questo caso in maniera diretta dal costo delle bollette. Oltre a questo ricordiamo poi tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un eventuale elettrodomestico di nuova generazione, il quale consente, dati i minori consumi, di risparmiare sensibilmente rispetto ai dispositivi di vecchia generazione, che inquinano anche di più.

Malgrado tutto questo, però, numerosissime famiglie italiane si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, non riuscendo purtroppo ad arrivare alla fine del mese e rischiando spesso di incorrere nella soglia di povertà, in particolar modo nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito.

Ecco quindi che vi forniamo qualche consiglio per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa. Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli elettrodomestici che utilizziamo. Dal forno al microonde, al forno elettrico, al frigorifero, per poi finire con l’asciugatrice e la lavastoviglie, sono veramente numerosi i dispositivi di cui facciamo uso per le nostre mansioni quotidiane.

Oggi ci concentreremo in particolare sul frigorifero, che utilizziamo ogni giorno per conservare i nostri alimenti. Nel caso del frigorifero infatti i consumi sono davvero alti, considerando che deve rimanere necessariamente acceso per tutto l’arco della giornata, con tutto ciò che questo comporta.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare è di controllare in maniera attenta e precisa le guarnizioni del frigorifero stesso, verificandone con cura la loro usura. A tal proposito vi consigliamo di optare per frigoriferi che abbiano il minor numero di porte, dal momento che così facendo si disperderebbe inutilmente calore.

Oltre a questo vi consigliamo di scegliere possibilmente un frigorifero che sia commisurato e proporzionato al vostro nucleo famigliare, dal momento che nel caso in cui siate in 3 persone, sarà sufficiente un frigorifero da 180 litri, mentre nel caso in cui il vostro nucleo sia composto da 4 persone, saranno necessari dei frigoriferi da almeno 200 litri.

Infine, ultimo consiglio ma non di certo per importanza, è quello di sbrinare il frigorifero a cadenza regolare, così da rimuovere il ghiaccio in eccesso al suo interno.