Caldaia, sei un pazzo ad usarla così: il consumo è doppio

Il caro energia ha messo a repentaglio non solo l’Italia, ma anche tutto il territorio europeo. Questo a causa dei primissimi conflitti che sono scoppiati in Ucraina più di 12 mesi fa, che hanno inevitabilmente portato a diverse conseguenze a livello del panorama europeo.

Prima di tutto menzioniamo il rialzo del costo delle materie prime, c he si è riflettuto a sua volta in un’inflazione mai vista prima d’ora a livello di tutto il settore alimentare. Oltre a questo si è poi verificato l’aumento sconsiderato del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

Ciò ha di conseguenza obbligato, per così dire, le principali aziende fornitrici ad aumentare come ovvia conseguenza il costo delle bollette mensili dell’energia a discapito dei clienti finali, con tutti i disagi che sono derivati da questa mossa commerciale.

Il governo italiano si è fortunatamente ritrovato pronto, così come quello di tante altre nazioni europee, e ha emesso in maniera celere numerosi decreti come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, introducendo diversi e rilevanti bonus come il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Oltre a questo ricordiamo poi tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consente di consumare meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Tutti questi aiuti si sono rivelati davvero preziosi e importanti, ma nonostante tutto diverse famiglie italiane faticano ancor oggi ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscono un solo reddito al loro interno.

Consigli utili

Il primo consiglio che vi diamo è quello di non spegnere e riaccendere in continuazione i termosifoni, dal momento che questo porta ad un maggior consumo a livello dei riscaldamenti, e uno sforzo ulteriore da parte della caldaia come dispositivo.

Un altro consiglio che possiamo fornirvi è quello di far uso di una temperatura minima, regolandola a livello del vostro termostato. In questo modo i termosifoni, nonostante saranno perennemente accesi, non saranno mai bollenti e si avrà un consumo minore di energia sottoforma di gas metano.

Lo sforzo esercitato dai caloriferi in questo caso sarà conseguentemente minore, e questo chiaramente porterà ad un considerevole risparmio a lungo termine a livello delle bollette mensili dell’energia, oltre ad essere un comportamento molto più sostenibile dal punto di vista dell’ambiente.