Ricordate Emilio Fede, grande uomo di Mediaset: oggi dopo anni ecco come si è ridotto

Emilio Fede è un noto giornalista italiano e volto della casa Mediaset, dopo anni di lavoro e importanti ruoli svolti nello spettacolo, oggi dopo tanto riappare sui social ma il suo aspetto lascia tutti a bocca aperta.

Emilio Fede è volto noto della televisione italiana, è stato un giornalista italiano e direttore e volto del Tg4 per moltissimi anni, fin quando alcuni problemi con altri uomini importanti di Mediaset non lo hanno portato ad allontanarsi dagli schermi. Oggi non appare più sotto ai riflettori da molto tempo.

L’uomo è nato nel ’31 in Spagna, ha conseguito poi a Roma la maturità classica per divenire in seguito giornalista. Ha iniziato a lavorare per la Gazzetta del Popolo e Il Momento-Mattino, successivamente, nel ’54 è arrivato in casa Rai, lavorando con Febo Conti e Enza Sampò.

Fede è stato un uomo di importante presenza nel mondo giornalistico italiano, ha partecipato a tantissime missioni estere, fin dal 1960. Nel ’76 è divenuto poi conduttore del TG1 per cinque anni, trasferendosi poi in Mediaset fino al 2012, anno in cui a causa di rapporti non favorevoli con Berlusconi ha lasciato il suo posto.

Sono anni che Emilio Fede non appare in televisione ma è attivo sui social, su Instagram in particolare, dove posta contenuti. Dopo tanto è riapparso mostrandosi in volto.

Emilio Fede ieri e oggi

Emilio Fede è stato sposato con Diana de Feo dal ’65 al 2021, anno in cui la donna è deceduta, da quel momento sembra che il giornalista sia stato poco bene, nonostante l’appoggio delle figlie.

Nel 2020 il giornalista si è ammalato, ha avuto il Covid nel 2020 e successivamente però non si è mai ripreso del tutto, ovviamente tutto ciò dato dalla sua età, infatti ha più di 90 anni. Fede usa Instagram spesso, risponde ai seguaci ed è molto attivo, poche ore fa ha condiviso un suo video, ricevendo però molte critiche.

Il post di Emilio Fede

Emilio Fede ora che ha raggiunto un’età avanzata ed è senza la sua amata, prova a colmare i vuoti in modi salutari e stabili, spesso postando sul social. Il suo ultimo post è un video in cui appare lui in primo piano, si ‘specchia‘ nella telecamera frontale del telefono.

Nel video non parla ma ha lo sguardo sullo schermo tutto il tempo, si aggiusta i capelli e non dice niente. In molti lo hanno criticato, altri lo hanno difeso, ricordando agli altri utenti l’età che ormai ha e nonostante questo è molto sveglio e si prende cura di se.