Ricarica smartphone, non fare mai questa cosa: rischi di bruciare tutto

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli smartphone, con centinaia se non migliaia di modelli proposti sul mercato mondiale attuale, che ben rispondono alle esigenze di tutti gli utenti.

Siamo soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati negli ultimi mesi da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, per esempio) per i più esigenti in termini di fotocamera e potenza di calcolo, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, ideali per chi cerca un buon rapporto qualità / prezzo in questi dispositivi, per poi finire con gli smartphone di fascia bassa, per chi non ha chissà quali particolari esigenze.

Una cosa però che accomuna tutte queste tipologie di smartphone è indubbiamente il fatto che vadano ricaricati, che sia con il classico alimentatore o, eventualmente, per mezzo della più recente e innovativa ricarica wireless, la quale permette dei tempi di ricarica molto più rapidi del solito.

Quest’oggi vi forniremo alcuni consigli in merito alla ricarica degli smartphone con determinate azioni da evitare, per non bruciare tutto. Bisogna infatti seguire alcune semplici e pratiche accortezze, in modo da non avere problemi in futuro con l’utilizzo dello smartphone stesso.

Il primo consiglio che vi diamo quando dovete ricaricare uno smartphone, è di effettuare una ricarica mantenendo possibilmente la percentuale di ricarica a cavallo tra il 25% e il 75%. Caricarlo fino al 100% può infatti portare a una sovraccarica dello smartphone stesso, che ovviamente vogliamo evitare in ogni modo.

Altri accorgimenti utili

Lo stesso dicasi per la situazione opposta, motivo per il quale vi raccomandiamo fortemente di non arrivare mai allo 0% di ricarica, dal momento che poi in un secondo momento saranno necessari dei tempi di ricarica ben più lunghi del previsto. Arrivare a questo stato di ricarica della batteria può inoltre danneggiare in maniera seria e irreparabile il nostro smartphone, pertanto va evitato in ogni modo.

Un altro processo che va tendenzialmente evitato è quello della ricarica notturna, dal momento che ripetuti cicli di ricarica andranno inevitabilmente a impattare sulla batteria stessa dello smartphone, con tutto ciò che ne consegue.

Infine, anche la temperatura è un parametro importante: quando il nostro smartphone presenta temperature elevate (per esempio a seguito di uno sforzo prestazionale), è bene attendere che si raffreddi prima di cominciare a ricaricarlo. A tal proposito vi consigliamo inoltre di non utilizzare caricabatterie troppo potenti, dal momento che potrebbero sovraccaricare e danneggiare in maniera irreversibile la batteria del vostro smartphone.