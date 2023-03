Nuova galassia, è stata scoperta così: immagini da togliere il fiato

Una nuova galassia scoperta dagli scienziati che sono riusciti ad immortalare, le immagini sono da togliere il fiato.

Le galassie sono insiemi di stelle, ammassi, polveri e gas tenuti insieme da una propria forza di gravità. Il nome viene dal greco γαλαξίας (galaxìas), che significa “di latte, latteo”. Il riferimento è chiaramente alla galassia in cui rientra il sistema solare, ossia la via lattea.

Le galassie possono essere di diverse dimensioni, si passa dalle cosiddette galassie nane, che contengono solo poche centinaia di milioni di stelle, alle galassie giganti, che possono contenere nell’ordine di centinaia di milioni di stelle.

Nel tempo gli scienziati hanno classificato le galassie conosciute in base alla loro forma che può essere di tre tipi: ellittiche, a spirale o irregolari. L’altra differenziazioni avvengono in base al colore che può variare a seconda della lunghezza d’onda dello spettro elettromagnetico.

Ma quante galassie ci sono nell’universo? Questo è impossibile da stabilire con certezza, anche se gli scienziati hanno fatto delle approssimazioni. Quello che sappiamo è che nell’universo osservabile ci sono sicuramente più di 2 bilioni di galassie. Di queste, oltre la via lattea, quelle osservabili ad occhio nudo sono solo tre: la grande e la piccola nube di Magellano, visibili solo dall’emisfero australe, e la Galassia di Andromeda, osservabile dall’emisfero boreale.

La nuova galassia scoperta dagli scienziati

Gli scienziati scrutano continuamente il cielo per cercare di scoprire nuove galassie e, contemporaneamente, comprendere come queste evolvono nel tempo. L’osservazione avviene tramite telescopi spaziali potentissimi come l’Hubble gestito dalle agenzie spaziali NASA e ESA. Di recente proprio grazie all’Hubble, gli studiosi hanno scoperto un nuovo agglomerato stellare nei meandri dell’universo.

Si tratta di una cosiddetta galassia “medusa” poiché è circondata da quelli che sembrano tentacoli luminosi che si espandono nell’oscurità dell’universo. A questa galassia è stato dato il nome di JO201 e si trova nella costellazione della Balena, nota anche come Cetus, così grande da poter essere osservata senza problemi sia dall’emisfero australe che da quello Nord.

Osservando la JO201, gli scienziati sperano di scoprire di più sulle galassie medusa e sul fenomeno dello “stripping”, il processo che porta al rilascio del gas. L’entusiasmo è spiegato per la particolare nitidezza delle immagini raccolte dalla Wide Field Camera 3 (WFTC3), di cui è dotato il telescopio Hubble. Questa particolare camera è quella che ha permesso gli scatti più spettacolari dell’universo, perché è in grado di catturare le lunghezze d’onda ultraviolette, non solo quelle infrarosse e invisibili.