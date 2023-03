Friggitrice ad aria, corri a comprare questa: è praticamente regalata

Ormai la friggitrice ad aria sta diventando un elettrodomestico indispensabile nelle cucine degli italiani. Ecco un ottimo modello a basso prezzo

Nel 2005, Fred van der Weij stava solo cercando un modo per rendere croccanti le sue patatine fritte senza usare dell’olio ed ancora non poteva immaginare di stare inventando un nuovo elettrodomestico che avrebbe conquistato il mercato fin dal suo lancio, avvenuto nel 2010.

Se ancora non l’avete provata, la friggitrice ad aria potrebbe essere considerata come un mini forno ventilato che funziona facendo circolare al suo interno aria calda ad altissima velocità.Il nome friggitrice può trarre in inganno poiché è in grado anche di cuocere o arrostire diversi tipi di pietanze.

Anche le differenze con il forno sono tante, innanzitutto riguardo ai tempi di cottura che risultano molto più rapidi e per questo ha dei consumi molto più contenuti. La friggitrice ad aria, infatti, consuma quanto un piccolo elettrodomestico come il phon, cioè tra i 1200 e 1400 Watt in base alla cottura che si sceglie.

La caratteristica principale è quella di restituire lo stessa croccantezza agli alimenti della frittura classica con immersione nell’olio, ma senza utilizzare nessun tipo di grasso, né vegetale né animale. Cosa che rende le pietanze meno caloriche quindi molto più sane, ma allo stesso tempo più gustose delle altre cotture più salutari. Si calcola che l’apporto calorico di un cibo cotto nella friggitrice si riduce di circa il 79-80% rispetto alla frittura tradizionale.

Come scegliere la friggitrice ad aria

Per scegliere la friggitrice ad aria più adatta alle nostre esigenze è necessario partire dalla capienza. Quelle più piccole hanno una capienza di 2 litri e sono adatte per single o una coppia, se invece in casa ci sono 4 o 5 persone meglio optare per un modello più grande da 5 litri. Esistono poi tutta una serie di misure intermedie da 3 e 5 litri.

