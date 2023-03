Eros Ramazzotti non sale più sul palco: la malattia l’ha colpito

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati, fin dai suoi esordi. Oggi è al centro della cronaca italiana per via dell’altissimo arrivo del piccolo di casa Ramazzotti. L’ultimo post del cantante però preoccupa tutti i suoi fan.

Eros Ramazzotti è un cantante italiano, classe ’63, oggi ha 59 anni ed è nato a Roma, città che ama alla follia. L’uomo è famoso per il suo talento musicale e per aver scritto testi che hanno regalato moltissime emozioni fin da quando è salito per la prima volta sui palchi ed è apparso dietro agli schermi. Oggi è molto seguito anche sui social, dove condivide moltissimi contenuti con i suoi fan.

La carriera di Eros ha inizio quando è molto giovane, correva l’anno 1988 quando ha fatto un enorme successo con il suo primo album e con le canzoni che ancora oggi vengono ascoltate e cantante, esempio ne sono Amarti è l’immenso per me, Ti sposerò perchè e Se bastasse una canzone.

Eras Ramazzotti si è sposato con Michelle Hunziker nel 1998, la loro relazione ha fatto sognare tutti i fan e i gossip da quell’anno non sono mai cessati, nonostante i due si siano separati nel 2009. Oggi conducono due vite separate ma non completamente, infatti hanno una figlia che amano e che a breve partorirà.

In casa Ramazzotti a breve arriverà un nuovo componente, Aurora, la figlia, è in dolce attesa e la gravidanza è agli sgoccioli. Eros e Michelle condividono di giorno in giorno news e contenuti riguardanti alla futura e imminente nascita.

La Storia di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è un uomo molto social, ama in particolare avere un bel rapporto ed essere in contatto con i fan, ai quali non nasconde niente e condivide tutto. I suoi post sono prevalentemente sereni ed emanano molta energia positiva, purtroppo però, solo un’ora fa ha dato una triste notizia a tutti.

Eros ha caricato una storia su Instagram e con molta tristezza ha dato un annuncio riguardante la sua salute, le sue parole hanno così preoccupato molti i suoi seguaci che si sono subito rattristati.

La malattia di Eros: le sue parole

Eros Ramazzotti ha comunicato di non stare bene con una storia su Instagram solo poche ore fa, ha anche detto che non potrà essere presente per alcune date del Battito Infinito World Tour.

Il cantante ha infatti scritto: “Mi spiace comunicare che a causa del perdurare di uno stato influenzale, non sarò in grado di esibirmi […]. Vi prometto di tornare al più presto […].”