Casa caldissima e bolletta a 0? È possibile | Ti basta mettere questo

Il caro energia sta mettendo a repentaglio non solo l’Italia, ma tutta l’Europa intera. Tutto questo è cominciato per la precisione un anno esatto fa, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato delle cicatrici dietro le loro spalle non da poco, riflettendosi a livello di tutto il territorio europeo, in particolar modo sull’Italia.

Tra le conseguenze principali ricordiamo in primis l’aumento del costo delle materie alimentari, tra cui l’olio di semi di arachidi per esempio, che si è riflettuto a livello di tutto il settore alimentare in un secondo momento. Poi abbiamo assistito, contemporaneamente a questo, anche all’aumento del costo dell’energia, indistintamente per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas metano.

L’aumento dell’energia ha conseguentemente portato alcune delle principali aziende fornitrici (come Enel Energia, per rimanere nel territorio di competenza italiana) ad aumentare i costi delle relative bollette mensili dell’energia. È così che, in preda a tutto questo rincaro continuo, i governi delle principali nazioni europee hanno provveduto attivamente per fronteggiare la situazione, facendo uscire diversi decreti per aiutare le popolazioni più bisognose.

Nel caso del governo italiano ricordiamo nello specifico il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il decreto Quater prossimamente in arrivo), che hanno introdotto tra le altre cose le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così come anche tutte le detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consumando meno permette risparmi considerevoli alla fine dell’anno. Oltre a questo i vari decreti hanno introdotto anche il bonus energia pari a 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Questo purtroppo non è bastato per milioni e milioni di famiglie, che nonostante tutti i preziosissimi aiuti provenienti sia dallo stato che da alcune regioni, rischiano di non arrivare a fine mese e addirittura andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non possono più permettersi di pagare bollette mensili così gravose.

È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile per consumare meno e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno.

Consigli utili

Il riscaldamento è indubbiamente una delle voci che detengono i maggiori consumi quando si parla di economia domestica, dal momento che garantiscono un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente di casa soprattutto nel corso dei più freddi mesi autunnali e invernali.

Il primo consiglio che vi possiamo dare è quello di far uso di termosifoni ad elettricità, che consumano sensibilmente meno rispetto ai termosifoni tradizionali, realizzati in ghisa.

Oltre a questo vi consigliamo di installare all’interno della vostra abitazione i pannelli solari, cosa che è favorita ancor di più dagli incentivi regionali che stanno arrivando nel corso degli ultimi mesi. In questo caso, oltre al risparmio energetico, questa rappresenta un’ottima fonte alternativa di energia, che permette di impattare molto di meno sull’ambiente rispetto all’utilizzo di impianti di riscaldamento tradizionali, che spesso e volentieri fanno uso del gas metano.