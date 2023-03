Francesco Facchinetti finito sul lettino del medico: ecco cosa gli è successo

Francesco Facchinetti è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. E’ seguitissimo sui social, dove condivide tutto con i fan, infatti le sue ultime storie raccontano della sua esperienza mentre è seduto sul lettino del medico.

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disco jockey e imprenditore nato a Milano nel 1980, città in cui è anche cresciuto e tutt’ora vive. E’ figlio d’arte, in quanto il padre è Roby Facchinetti, cantante italiano. Francesco fino al 2006 era noto semplicemente come DJ Francesco, oggi però la sua figura è cambiata, infatti è un personaggio televisivo seguitissimo sui social e con i suoi fan condivide tutto ciò che riguarda la sua vita privata e lavorativa.

La carriera di Francesco Facchinetti è iniziata nei primi anni 2000, quando a soli vent’anni compone e pubblica la canzone ‘La canzone del Capitano’, brano che in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio tormentone, oggi ancora è ascoltato e soprattutto ballato e cantato.

Subito dopo il suo primo debutto, la carriera di Francesco decolla e partecipa a diversi programmi televisivi come il Festival di Sanremo, L’isola dei Famosi e Striscia la Notizia. In quegli anni conosce la sua prima moglie, Alessia Marcuzzi, una nota conduttrice italiana, con la quale ha una figlia.

Oggi Francesco ha altri figli avuti con la sua attuale moglie, Helena Faissol. Il conduttore è ricordato di recente per la rissa avvenuta a Roma durante la quale il giocatore di MMA, McGregor, lo ha colpito in volto.

La storia di Facchinetti preoccupante

Francesco Facchinetti condivide ogni giorno contenuti e diverse storie con i suoi seguaci e fan sui social. I suoi post sono di diverso tipo, infatti mostra spesso la sua routine, foto con i suoi figli e spesso anche progetti lavorativi.

Le ultime storie Instagram di Francesco, però, sono diverse, infatti quelle che ha caricato nelle ultime ore hanno preoccupato a prima vista non pochi fan.

Francesco Facchinetti: sul lettino del medico

Francesco ha condiviso con i suoi fan due storie in cui appare seduto sul lettino del medico e al suo fianco appare il dottore. Si tratta di un dentista, Stefano Scavia che Facchinetti consiglia a tutti i suoi fan raccontando le sue terribili precedenti esperienze.

Francesco ha elencato a tutti le brutte esperienze fatte dagli altri dentisti, dal dolore alle cifre dei preventivi e poi ha anche aggiunto che il dentista al suo fianco è un vero professionista e si trova benissimo, conosce anche la moglie in quanto ex collega.