Connessione internet, così la mandi a 200 all’ora | Ecco il trucco dei tecnici

Dopo decine e decine di lotte continue, finalmente anche la situazione in Italia per la connessione a internet è abbastanza florida: in quasi tutte le località è ormai presente ovunque l’ADSL, e la fibra ottica sta pian piano raggiungendo le principali città e capoluoghi italiani, permettendo velocità davvero elevate a milioni e milioni di cittadini, sia per quanto riguarda il download che l’upload.

Capita a tutti però che si verifichino alcuni problemi con la connessione a internet, indistintamente che sia attraverso ADSL o con fibra ottica, a causa dei più disparati motivi: tra le principali troviamo sicuramente le cattive condizioni meterologiche (che influiscono davvero molto in tal senso) così come anche l’intasamento della linea da parte di milioni e milioni di utenti, o perfino problemi tecnici da parte dell’operatore stesso che gestisce la linea. Come si fa effettivamente a velocizzare e ripristinare la connessione a internet? Qui di seguito vi spiegheremo come far nei più minimi dettagli.

Il primo consiglio, sebbene sia apparentemente banale, è davvero alla portata di tutti: basterà infatti spegnere e poi successivamente riaccendere il modem, in modo da verificare che la connessione funzioni in maniera corretta come prima.

Nel caso in cui facciate uso della modalità Wi-Fi per collegarvi al vostro router, provate a cambiare nello specifico il canale del ripetitore. Può capitare spesso e volentieri infatti che ci siano interferenze con la propria connessione Wi-Fi, e proprio per questo motivo la nostra connessione a internet non funziona correttamente.

Cambiare canale è davvero semplice: è sufficiente infatti recarsi sul pannello di configurazione del nostro modem (fornito dal nostro operatore), per poi collegarsi successivamente all’indirizzo IP 192.168.1.1, o in alternativa 192.168.0.1.

Altri accorgimenti utili

Un’altra evenienza che purtroppo può capitare è la presenza di un malware (un virus, per intenderci) all’interno del nostro PC. Certi malware possono agire in background, andando quindi a utilizzare la nostra connessione internet, portandola di conseguenza ad abbassare la velocità rispettivamente in download e in upload. È bene in questi casi far uso di un software antivirus, così da minimizzare il più possibile il rischio di incappare in problematiche del genere, e avere un PC totalmente sicuro, connessione a internet inclusa.

Infine, l’ultimo consiglio è leggermente più tecnico degli altri, ma comunque eseguibile in pochi e semplici passi anche dai meno esperti: vi raccomandiamo infatti, in caso di malfunzionamenti alla connessione ad internet, di far uso di DNS più veloci, come possono essere per esempio open DNS o Google DNS.

In questo caso bisognerà recarsi alla voce Centro Connessione di Rete, per poi selezionare la nostra connessione a internet, e cliccare sulla voce “Utilizza i seguenti Server DNS”, a seguito del quale selezioneremo i server Google DNS o Open DNS.