Unicredit, il costo aumenta del 70%: correntisti al riparo

Come vi abbiamo detto più e più volte, sicuramente uno dei parametri più importanti quando bisogna scegliere un conto corrente è quello dei costi di gestione, che influisce in maniera significativa nella scelta da parte del cliente finale. Spesso e volentieri infatti i costi sono quasi pari allo zero nel caso degli under 30, e questo rappresenta senz’ombra di dubbio un prezioso aiuto per i più giovani che si trovano alle prese con i loro primi stipendi.

Brutte notizie purtroppo arrivano in particolare da Unicredit, una delle banche italiane sicuramente più popolari. È stato infatti annunciato che, a partire da quest’estate, il costo di gestione dei conti Unicredit subirà un aumento pari a circa il 70%, ripercuotendosi di conseguenza sulla stragrande maggioranza dei correntisti attuali.

Scopriamo nello specifico quali saranno i nuovi costi, maggiorati per tutti i correntisti rispetto al passato. Si verificherà infatti una vera e propria modifica unilaterale del contratto, similmente a quanto accade con le compagnie telefoniche che spesso e volentieri impongono questi aumenti. A prender parola in tal senso è stato Andrea Orcel di Unicredit, che ha reso conto dei valori negativi dell’Euribor nel corso dell’ultimo periodo. Oltre all’Euribor si è aggiunto poi l’aumento considerevole dei depositi nel corso dell’ultimo periodo, dai 1584.3 miliardi di prima fino ad arrivare ai 1745.6 miliardi attuali.

Andiamo adesso sempre più nello specifico, analizzando i costi precisi del conto corrente e della carts Genius di Unicredit. In questo caso il canone mensile passerà rispettivamente dagli 1.78 euro originali fino ad arrivare a 3.03 euro in futuro.

Passaggio consistente anche per i canoni appartenenti ai moduli transazionali, dove avremo due distinzioni rispettivamente tra Silver e Gold. Nel caso del Silver, ci sarà un aumento da 7.72 euro a 10.05 euro, a differenza del Gold invece che passerà dai 10.83 euro originali fino a ben 14.42 euro in futuro.

Novità in arrivo

Situazione che si manterrà stabile nel caso di altre situazioni invece, come per quanto riguarda i canoni di investimento Gold e Platinum: in questo caso specifico infatti rimarranno rispettivamente a 4.14 euro per il Gold, mentre 6.22 euro per il Platinum.

Altre novità sono previste per la gestione dei conti correnti Unicredit: in base a quanto annunciato recentemente dall’azienda, oltre all’aumento dei canoni mensili sopracitati, è infatti prevista un miglioramento dei costi degli affidamenti e dello sconfinamento bancario del conto corrente.

Non ci resta dunque che attendere per avere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa, che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.