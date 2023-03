Addio bollette, il risparmio con questi è assicurato: finalmente non dovrai più piangere a fine mese

Diciamocelo senza problemi, né l’Italia né l’Europa in generale stanno attraversando un buon momento da un punto di vista energetico ed economico.

Questo soprattutto a causa del conflitto bellico che è scoppiato in Ucraina esattamente un anno fa, che si è portato diversi problemi addietro, riflettuti poi a livello di tutto il continente come diretta conseguenza. In primis basti pensare alla crisi nel settore alimentare, con alcuni dei prodotti più semplici e basilari che hanno subito aumenti a cifre folli e mai viste prima d’ora, come nel caso dell’olio di semi d’arachide o della carne.

Se poi consideriamo anche l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas metano, questo è un ulteriore problema che si è andato ad aggiungere a quelli già esistenti da prima. È così che le principali compagnie fornitrici d’energia, visti gli aumenti dei costi dell’energia, si sono trovate pressoché obbligate ad aumentare proporzionalmente i costi delle bollette mensili, con tutto il malcontento che ne è derivato tra la popolazione europea.

Fortunatamente sia il governo italiano che quello di altre nazioni europee sono immediatamente corsi ai ripari, per venire incontro alla popolazione più bisognosa e aiutarla così facendo a combattere il caro energia. Tra tutti ricordiamo nello specifico il bonus energia, che consentiva di detrarre 150 euro dal costo delle bollette mensili, così come le agevolazioni e gli incentivi previsti per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta classe d’efficienza energetica, che permette di risparmiare sul consumo di energia elettrica e quindi di riflesso sulle bollette mensili.

Questo però non è purtroppo bastato per tantissime famiglie italiane, che spesso faticavano nonostante tutto ad arrivare alla fine del mese. Oggi abbiamo quindi deciso di darvi alcuni consigli utili, che potrebbero risultare preziosi nel caso in cui voleste risparmiare sulle bollette mensili dell’energia, aiutandovi a consumare meno in maniera semplice e veloce, alla portata di tutti.

Accorgimenti utili

Sicuramente nel corso degli ultimi anni i dispositivi per le case smart (controllabili attraverso la connessione ad internet) hanno permesso di risparmiare cifre considerevoli per quel che riguarda i consumi energetici. Ecco quindi che abbiamo deciso di illustrarvi passo passo alcuni dei dispositivi più importanti in tal senso, in modo da risparmiare un bel po’ sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

Il primo consiglio è quello di utilizzare lampade smart a LED, le quali consumano sensibilmente di meno rispetto alle lampade alogene tradizionali. Le lampade a LED presentano inoltre una durata maggiore rispetto a quelle tradizionali, e consumano fino all’85% in meno.

Oltre a questo vi consigliamo le prese di corrente smart, che permettono di spegnere facilmente le luci da remoto, e consentono all’utente che le utilizza di conoscere immediatamente i consumi esatti di energia elettrica, riuscendo così a regolarsi facilmente.