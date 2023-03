Lavatrice, non mettere mai questa modalità eco: stai sbagliando e consumi di più

Il 2022 che è appena passato è stato segnato senz’ombra di dubbio dal caro energia, che ha colpito indistintamente sia l’Italia che l’Europa in generale.

Tutto è iniziato quando sono insorti i primi conflitti in Ucraina durante i primissimi mesi dell’anno appena trascorso, che hanno comportato delle conseguenze dirette molto spiacevoli. Abbiamo infatti dovuto assistere all’aumento progressivo e continuo del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che ha ovviamente preceduto l’aumento delle relative bollette mensili dell’energia da parte dei principali fornitori d’energia, come ad esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano. Oggi abbiamo deciso di fornirvi dei consigli mirati per cercare di risparmiare più energia possibile, e risparmiare sulle bollette che andrete a pagare nei prossimi mesi.

Al giorno d’oggi utilizziamo davvero tantissimo gli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico, per andare a svolgere tutte le nostre mansioni quotidiane. All’interno di casa abbiamo infatti la lavatrice, l’asciugatrice, il frigorifero, il forno a microonde, la lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, e chiaramente tutti questi elettrodomestici comportano, sommati tra di loro, dei consumi davvero notevoli e da tenere a bada.

In particolare oggi andremo a focalizzarci nello specifico sulla lavatrice, che noi tutti utilizziamo pressoché ogni giorno per pulire e profumare i nostri indumenti che indossiamo nel corso della giornata.

Spesso uno dei consigli principali che diamo, nell’ottica di un eventuale risparmio energetico (ed economico, di riflesso), è quello di prediligere la modalità Eco / Ambiente, presente nella grande maggioranza degli elettrodomestici al giorno d’oggi.

Accorgimenti utili

Siamo però davvero sicuri che questa modalità comporti dei consumi minori come ci aspettiamo?Effettivamente sì, la modalità Eco permette di consumare sensibilmente di meno rispetto a una qualsiasi modalità tradizionale che utilizziamo, consentendo di risparmiare davvero tanto sulle bollette.

Bisogna però sempre tenere bene a mente anche un altro parametro, assieme a quello della modalità Eco / Ambiente, ovvero la classe d’efficienza energetica del dispositivo che andiamo a considerare. Nonostante ad esempio si usi la modalità Eco / Ambiente, una lavatrice di bassa efficienza energetica comporterà comunque dei consumi notevoli rispetto al solito.

Tutto il contrario invece nel caso in cui si utilizzi una lavatrice ad alta classe d’efficienza energetica, in cui perfino l’utilizzo della modalità tradizionale potrebbe comportare dei risparmi significativi rispetto al solito. Oltre a questo il solito consiglio che vi diamo, infine, è quello di utilizzare la lavatrice (così come tanti altri elettrodomestici, come la lavastoviglie per esempio) sempre e solo a pieno carico, evitando di fare lavaggi ripetuti e inutili nel corso della giornata.