Elettrodomestici, questi ti rovinano da spenti: il loro consumo nascosto è incredibile | Spegnili immediatamente

L’Europa è praticamente soggiogata e messa in ginocchio dal caro energia, ormai da un anno abbondante a questa parte.

È da quando son scoppiati i conflitti in Ucraina che sono infatti iniziati i primi problemi seri, con ripercussioni a macchi d’olio a livello di tutto il continente europeo. A livello del settore alimentare, per esempio, si sono registrati degli aumenti incredibili per moltissimi prodotti alimentari basilari, concludendosi in un’inflazione mai vista prima d’ora. Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, il quale si è ovviamente ripercosso sul costo delle bollette mensili dell’energia, dal momento che le principali aziende fornitrici non hanno potuto fare altrimenti.

Il governo italiano ha immediatamente provveduto con l’uscita di diversi decreti a tal proposito, come ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che sono stati emanati proprio con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e di conseguenza aiutare la fetta di popolazione più bisognosa e in difficoltà.

Ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione ad alta classe d’efficienza energetica, che consente di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Questo purtroppo non è bastato per milioni e milioni di famiglie italiane, che nonostante i concreti aiuti provenienti sia dallo stato che dalla regione si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, spesso addirittura faticando ad arrivare alla fine del mese.

Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio in merito, in modo tale da risparmiare il più possibile energia elettrica, e di conseguenza risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine del mese.

Accorgimenti utili

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci che detengono i più alti consumi energetici all’interno dell’economia domestica. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati gli elettrodomestici di cui facciamo uso pressoché quotidianamente per compiere tutte le nostre più disparate attività giornaliere, con i consumi in termini di energia elettrica che ovviamente questo utilizzo comporta.

Alcuni elettrodomestici comportano dei consumi considerevoli addirittura quando sono spenti: scopriamo di quali si tratta nello specifico.

Uno degli elettrodomestici che consuma più da spento è senz’ombra di dubbio la stampante, dal momento che il più delle volte rimane in modalità stand-by, non venendo utilizzata di frequente per stampare. Il nostro consiglio a tal proposito, quindi, è di spegnerla completamente quando non la utilizziamo anziché lasciarla in stand-by, in modo tale da risparmiare una buona percentuale di energia elettrica e risparmiare sulle bollette.