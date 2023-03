Cecilia Rodriguez, l’enorme macchia nera sulla sua gamba: ecco cos’è successo

Cecilia Rodriguez è una donna molto nota nel mondo dello spettacolo italiano, è la sorella di Belen, amatissima dal pubblico. Anche lei come la sorella, ha fatto un enorme successo nell’ambito dello spettacolo italiano. Una delle sue ultime storie ha lasciato tanti dubbi.

Cecilia Rodriguez è la sorella della show girl argentina Belen Rodriguez. Cecilia è la sorella minore della famiglia, nata nel 1990 a Buenos Aires, in Argentina. Da quando è piccola lavora come modella e dal suo arrivo in Italia, la sua carriera ha preso il volo.

Oggi la donna fa la modella, la conduttrice e influencer, infatti è seguitissima sui social. A soli 31 anni vive a Milano ma è famosa in tutta Italia. Il culmine del suo successo e della sua notorietà quando partecipa al programma televisivo Mediaset Il Grande Fratello Vip nel 2017.

Cecilia è stata all’interno della casa più spiata d’Italia per molto tempo, apprezzata da tutto il pubblico e dai compagni, ha dato modo di farsi conoscere e apprezzare quella che è davvero. Al Grande Fratello Vip ha conosciuto quello che sarebbe divenuto poi il suo futuro compagno, parliamo di Ignazio Moser.

I due sono stati anche molto criticati dagli spettatori per non essersi contenuti sotto ai riflettori e per aver mostrato quanto già si desiderassero. Oggi la coppia convive a Milano e nel 2023 si sposeranno, probabilmente durante l’estate. Cecilia e Ignazio presentano insieme, dal 2018, lo show televisivo Ex on the Beach Italia.

Il post di Cecilia

Cecilia Rodriguez è molto seguita sui social, ha infatti moltissimi seguaci e fan con cui condivide moltissimi contenuti ogni giorno. L’influencer è aperta al dialogo con i fan, infatti spessissimo le vengono poste domande e risponde senza alcun velo o problema.

Nel frattempo condivide moltissime idee e novità del mondo fashion con tutti i seguaci, aggiornandoli anche sul suo lavoro. Una delle ultime storie però, ha preoccupato molto i fan.

La gamba nera: ecco cosa è successo

Pochi giorni fa Cecilia ha condiviso con i suoi seguaci una storia, una foto della sua gamba ed evidente era una macchia, o meglio, un enorme livido – è ciò che sembra – nero su di essa.

I fan si sono subito preoccupati e allarmati, traendo conclusioni affrettate, credendo si trattasse di qualche tipo di violenza. Ciò che è realmente successo non si sa, fatto sta che Cecilia ha consapevolmente condiviso con tutti la foto, senza accennare ad alcun tipo di causa, probabilmente in modo voluto.